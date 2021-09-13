Старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн вважає, що Європі може загрожувати дефіцит газу взимку.

Причиною у Держдепі вважають те, що Росія поставила недостатньо природного газу на ринок Європи і цим спричинила зростання цін на нього.

– Якщо в січні-лютому (2022 року, – Ред.) настане справжня холодна зима, у вас можуть закінчитися запаси. І це мене непокоїть, – сказав Амос Гокстейн.

Радник з питань енергетичної безпеки також зазначив, що опалювальний сезон європейські країни починають не лише із низькими запасами газу, а і з загрозою того, що постачання можуть скоротитись.

За словами Гокстейна, США занепокоєні залежністю Європи від російських енергоносіїв, і він наголосив, що цього разу йдеться не лише про геополітичні ігри, а й про життя людей.

Чи вистачить Україні газу взимку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі Україна готова до опалювального сезону 2021-2022 на 80%.

За словами Шмигаля, процес триває згідно з графіками, і рішення про початок опалювального сезону знову ухвалюватиме місцева влада.

Детальніше про підготовку до опалювального сезону читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Financial Times