На американський штат Техас обрушився ураган Ніколас. Губернатор штату оголосив надзвичайну ситуацію.

Пориви вітру вже сягають 45 метрів на секунду, а жителів попередили про можливі екстремальні погодні умови, зокрема повені, також ймовірні торнадо.

Міжнародні аеропорти скасовують рейси, закриваються школи і пункти вакцинації.

Ураган Ніколас вже досяг першої категорії. Станція у бухті Матагорда зафіксувала тривалий сильний вітер, швидкість якого сягає 122 км/год з поривами до 153 км/год.

Через це близько 50 тис. людей у Техасі вже залишились без світла.

На техаському узбережжі очікується від 15 до 30 см опадів, а максимальна можлива кількість опадів – 46 см.

Про небезпеку від урагану Ніколас попередили вже й мешканців сусіднього штату Луїзіана.

Ніколас обрушився на Сполучені Штати майже одразу після потужного урагану Іда.

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Іда був набагато потужнішим і досягав четвертого ступеня з п’яти. Його навіть назвали одним із найсильніших ураганів за всю історію США.

Стихія викликала підтоплення, перебої з електрикою та значну повінь.

Джерело: CВC