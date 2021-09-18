Мінськ здійснює проти Литви і Польщі провокацію інспіровану в Москві – Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький каже, що на території Білорусі перебувають близько 10 тисяч мігрантів, які можуть наповнити Польщу і Литву.

За словами Моравецького, в Білорусі є понад 10 тис. осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно – з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку.

– Мінський режим здійснює проти Литви і Польщі провокацію, яка була інспірована в Москві, – сказав Моравецький на спільній пресконференції з прем’єром Литви Інгрідою Шимоніте.

Польський прем’єр також підкреслив важливість боротьби з пропагандою білоруського режиму, щоб не допустити ефективність політики Александра Лукашенка.

Тому ми в Брюсселі говоримо в унісон, в унісон говоримо і в ООН, у Вашингтоні”, – пояснив Моравецький.

У свою чергу, Шимоніте сказала, що країни охороняють кордон, який є не тільки кордоном Литви або Польщі, а кордоном всього Євросоюзу.

Прем’єр акцентувала, що Литві доводиться охороняти досить довгу ділянку кордону в порівнянні з розміром країни, так що це досить серйозний виклик.

Джерело: Delfi