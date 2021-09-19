В США горить нацпарк із величезними секвойями

Пожежі в Каліфорнії охопили національний парк Секвойя.

Парк відомий своїми гігантськими секвоями, включаючи 80-метровий екземпляр Генерал Шерман – найбільше дерево на Землі віком три тисячі років.

– Це важливий район для багатьох людей, тому для захисту докладають багато зусиль, – говорить представниця національного парку Секвоя Ребека Патерсон.

Рятувальники огорнули дерево вогнестійкою алюмінієвою фольгою.

Товста кора гігантських секвой вогнестійка, і цим деревам низові возгоряння не страшні. Але нинішні пожежі до їх числа не відносяться, і можуть знищити дерева.

Лісові пожежі загрожують двом тисячам гігантських секвой. Пожежі викликані тривалою посухою і жаркою погодою в Каліфорнії.

Для боротьби з пожежами мобілізовано понад 350 пожежників, а також вертольоти і літаки пожежної служби.

В цьому році в штаті сталося понад 7400 лісових пожеж, які спустошили понад 890 тисяч гектарів землі.

Вони були викликані більш високими температурами і екстремальної посухою. Зміна клімату збільшує ризик спекотну і суху погоду, яка може стати причиною лісових пожеж.

Пожежа Діксі – другий за величиною з коли-небудь зареєстрованих в Каліфорнії, на цей момент в значній мірі локалізована.