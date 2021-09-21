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Валентина Летяк |

США завершили еру нескінченних воєн: Байден виступив з трибуни ООН

джо байден

Залишивши Афганістан, США завершили еру нескінченних воєн і почали епоху невтомної дипломатії. Про це з трибуни Генасамблеї ООН заявив Джо Байден.

Президент США пообіцяв співпрацювати з союзниками протягом вирішального десятиліття для миру.

– Я вважаю, що ми повинні працювати разом, як ніколи раніше, – сказав Байден.

За його словами, військова сила має стати крайнім засобом в арсеналі США і не використовуватися для вирішення кожної проблеми.

На тлі напружених відносин з Китаєм Байден зазначив, що США не прагнуть до нової холодної війни або поділу світу, але захищатимуть себе, своїх союзників і свої інтереси.

76-та сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася 14 вересня 2021 року. Загальні дебати розпочинаються у вівторок, 21 вересня, і триватимуть до понеділка, 27 вересня.

На середу, 22 вересня, Байден скликає віртуальний саміт з Covid-19, на якому оголосить про нові зобов’язання у боротьбі з пандемією.

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Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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