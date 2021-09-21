Коли Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї ООН у США – дата і час

Президент України Володимир Зеленський виступить із промовою на Генеральній асамблеї ООН у середу, 22 вересня.

Про це поінформував прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, виступ відбудеться 22 вересня орієнтовно о 16:40 за місцевим часом (о 23:40 за Києвом).

Згідно з розкладом 76-ї сесії Генасамблеї, оприлюдненим на офіційному сайті ООН, виступ Володимира Зеленського має відбутися 22 вересня в період з 15:00 до 18:00 за місцевим часом (з 22:00 до 01:00 за Києвом). Перед президентом України мають виступити ще кілька лідерів держав (зокрема, Венесуели, Монголії та Індонезії).

– До Нью-Йорка Володимир Зеленський приїхав для участі у 76-й Генеральній асамблеї ООН. Завтра (у вівторок, 21 вересня, – Ред.) президент візьме участь у її відкритті, а післязавтра (22 вересня, – Ред.) виступить із промовою у ході загальних дебатів. Це станеться, попередньо, о 16:40 за місцевим часом, – розповів Никифоров.

Він додав, що в програмі візиту Володимира Зеленського до США – зустрічі із президентом Генасамблеї Абдуллою Шахідом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Крім того, заплановані зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, двосторонні переговори із лідерами країн (зокрема, Великої Британії та Туреччини).

У США Володимир Зеленський також зустрінеться з представниками американського бізнесу, інвесторами, духівництвом та українською громадою.

76-та сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася 14 вересня 2021 року. Загальні дебати розпочнуться у вівторок, 21 вересня, і триватимуть до понеділка, 27 вересня.

Це вже другий візит Володимира Зеленського до США за останній місяць. Перший стартував 31 серпня і тривав декілька днів.

У рамках цього візиту 1 вересня у Білому домі відбулася перша зустріч Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом. Про деталі – читайте в матеріалі.

Джерело: ООН, Сергій Никифоров