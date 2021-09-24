Шведська активістка Грета Тунберг взяла участь у демонстрації руху Fridays For Future (П’ятниці заради майбутнього) у Берліні.
Очікують, що вона виступить біля Рейхстагу.
Сьогодні, 24 вересня, рух проводить глобальний страйк, у якому беруть участь екологічні активісти в різних країнах. У Німеччині акції тривають в понад 470 містах.
Just a fraction of the Berlin #ClimateStrike #Klimastreik pic.twitter.com/8BPp4IYwqQ
— Prof. Stefan Rahmstorf ???? (@rahmstorf) September 24, 2021
За словами Тунберг, демонстрація не є частиною передвиборної кампанії якоїсь партії.
– Ми не лобісти Зелених, – заявила активістка.
Тунберг заявляє, що демонстрації покликані насамперед привернути увагу людей до проблем клімату.
Однак з виступів ораторів стає зрозуміло, що мітингарі посилюють тиск на політичні партії на порозі парламентських виборів в інтересах захисту клімату планети.
Кліматичні мети всіх партій занадто не амбітні, сторони, від яких це залежить, роблять мало для того, щоби знизити викиди CO2 і таким чином запобігти глобальному потеплінню до кінця нинішнього століття на 1,5 °C.
Today, we’re standing in solidarity with all those around the world joining in climate strikes and digital advocacy to demand real climate action and climate justice. ✊
(????: DC & NYC Climate Strikes 2019) #ClimateStrike pic.twitter.com/Ggg7ImMsYx
— Climate Reality (@ClimateReality) September 24, 2021
– Сьогодні ми солідарні з усіма людьми у світі, які приєднуються до кліматичних страйків та цифрової адвокації, щоб вимагати дійсних кліматичних дій та кліматичної справедливості, – зазначили в організації Кліматична реальність.
– Політичні партії не сприйняли кліматичну катастрофу досить серйозно, – заявила керівник німецького відділу групи Луїза Нойбауер.
Вона зазначила, що Німеччина, як один з найбільших у світі викидів парникових газів, несе величезну відповідальність подавати приклад, і час вичерпується, щоб змінити руйнівні тенденції.
– Ось чому ми називаємо це виборами століття, – сказала вона.
Вона сказала, що сподівається, що мітинг надасть її партії натхнення щодо виборів наступного уряду, який має стати урядом клімату.
П’ятниці заради майбутнього – міжнародний громадський рух школярів і студентів на захист клімату. Наразі триває восьма акція.
У Гамбурзі у межах Fridays for Future на вулиці вийшли понад 20 тис. осіб.
У Берліні страйк вже зібрав понад 12 тис. учасників. Акцію підтримали понад 200 різних громадських організацій та ініціатив.
Нагадаємо, у ФРН 26 вересня відбудуться парламентські вибори. Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє виступила з промовою під час засідання Бундестагу.
Вона говорила про запобігання змінам клімату, розвиток зеленої енергетики та боротьбу із тероризмом і кібератаками.
Між тим Меркель назвала майбутні парламентські вибори у Німеччині вибором напрямку розвитку країни. Також вона агітувала за свого однопартійця Арміна Лашета.
Окрім того, німецький канцлер застерегла щодо можливого союзу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених із Лівою партією.
Джерело: France24
Фото: Greta Thunberg