Шведська активістка Грета Тунберг взяла участь у демонстрації руху Fridays For Future (П’ятниці заради майбутнього) у Берліні.

Очікують, що вона виступить біля Рейхстагу.

Сьогодні, 24 вересня, рух проводить глобальний страйк, у якому беруть участь екологічні активісти в різних країнах. У Німеччині акції тривають в понад 470 містах.

За словами Тунберг, демонстрація не є частиною передвиборної кампанії якоїсь партії.

Тунберг заявляє, що демонстрації покликані насамперед привернути увагу людей до проблем клімату.

Однак з виступів ораторів стає зрозуміло, що мітингарі посилюють тиск на політичні партії на порозі парламентських виборів в інтересах захисту клімату планети.

Кліматичні мети всіх партій занадто не амбітні, сторони, від яких це залежить, роблять мало для того, щоби знизити викиди CO2 і таким чином запобігти глобальному потеплінню до кінця нинішнього століття на 1,5 °C.

Today, we’re standing in solidarity with all those around the world joining in climate strikes and digital advocacy to demand real climate action and climate justice. ✊

(????: DC & NYC Climate Strikes 2019) #ClimateStrike pic.twitter.com/Ggg7ImMsYx

— Climate Reality (@ClimateReality) September 24, 2021