Шведська активістка Грета Тунберг взяла участь у демонстрації руху Fridays For Future (П’ятниці заради майбутнього) у Берліні.

Очікують, що вона виступить біля Рейхстагу.

Сьогодні, 24 вересня, рух проводить глобальний страйк, у якому беруть участь екологічні активісти в різних країнах. У Німеччині акції тривають в понад 470 містах.

За словами Тунберг, демонстрація не є частиною передвиборної кампанії якоїсь партії.

– Ми не лобісти Зелених, – заявила активістка.

Тунберг заявляє, що демонстрації покликані насамперед привернути увагу людей до проблем клімату.

Однак з виступів ораторів стає зрозуміло, що мітингарі посилюють тиск на політичні партії на порозі парламентських виборів в інтересах захисту клімату планети.

Кліматичні мети всіх партій занадто не амбітні, сторони, від яких це залежить, роблять мало для того, щоби знизити викиди CO2 і таким чином запобігти глобальному потеплінню до кінця нинішнього століття на 1,5 °C.

Today, we’re standing in solidarity with all those around the world joining in climate strikes and digital advocacy to demand real climate action and climate justice. ✊ (????: DC & NYC Climate Strikes 2019) #ClimateStrike pic.twitter.com/Ggg7ImMsYx — Climate Reality (@ClimateReality) September 24, 2021

– Сьогодні ми солідарні з усіма людьми у світі, які приєднуються до кліматичних страйків та цифрової адвокації, щоб вимагати дійсних кліматичних дій та кліматичної справедливості, – зазначили в організації Кліматична реальність. – Політичні партії не сприйняли кліматичну катастрофу досить серйозно, – заявила керівник німецького відділу групи Луїза Нойбауер.

Вона зазначила, що Німеччина, як один з найбільших у світі викидів парникових газів, несе величезну відповідальність подавати приклад, і час вичерпується, щоб змінити руйнівні тенденції.

– Ось чому ми називаємо це виборами століття, – сказала вона.

Вона сказала, що сподівається, що мітинг надасть її партії натхнення щодо виборів наступного уряду, який має стати урядом клімату.

П’ятниці заради майбутнього – міжнародний громадський рух школярів і студентів на захист клімату. Наразі триває восьма акція.

У Гамбурзі у межах Fridays for Future на вулиці вийшли понад 20 тис. осіб.

У Берліні страйк вже зібрав понад 12 тис. учасників. Акцію підтримали понад 200 різних громадських організацій та ініціатив.

Нагадаємо, у ФРН 26 вересня відбудуться парламентські вибори. Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє виступила з промовою під час засідання Бундестагу.

Вона говорила про запобігання змінам клімату, розвиток зеленої енергетики та боротьбу із тероризмом і кібератаками.

Між тим Меркель назвала майбутні парламентські вибори у Німеччині вибором напрямку розвитку країни. Також вона агітувала за свого однопартійця Арміна Лашета.

Окрім того, німецький канцлер застерегла щодо можливого союзу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених із Лівою партією.

Джерело: France24

Фото: Greta Thunberg