Вибори в Німеччині: хто буде правити після Меркель

На честь Ангели Меркель випускають плюшевих ведмедиків, музей мадам Тюсо переодягає її воскову фігуру в одяг для відпочинку, а сама канцлер робить милі фотографії з папугами – так Німеччина прощається зі своїм беззмінним лідером.

Меркель керувала країною 16 років, а 26 вересня німцям належить обрати новий парламент вже без її участі. Тому вибори стануть епохальними не тільки для Німеччини, але і для всього світу, в тому числі і для України.

Не знають за кого

Меркель так довго керувала Німеччиною, що тепер багато німців просто не знають за кого голосувати. Згідно з соцопитуваннями, за тиждень до голосування 40% виборців ще не визначилися зі своїм вибором. Це робить кампанію ще більш непередбачуваною.

Очевидна криза лідерства, більшість населення Німеччини боїться, що жоден з потенційних наступників і близько не має порівнянного з Меркель досвіду.

Основних кандидатів на заміну вічному канцлеру три – Армін Лашет з партії Меркель ХДС/ХСС, чинний міністр фінансів Олаф Шольц, що представляє Соціал-демократичну партію, і Анналена Бербок із зелених.

Спочатку здавалося, що Лашету особливо і робити нічого не потрібно, щоб прийняти владу з рук своєї соратниці по партії. Але він примудрився розгубити весь рейтинг через низку піар-провалів. То засміявся на прес-конференції, присвяченій жертвам повені на заході Німеччини, то невпевнено виглядав на дебатах.

Грають проти Лашета і невдалі кейси чинної влади, якось погано організована евакуація з Афганістану, наприклад.

У квітні у виборчих перегонах активно набирала хід 40-річна Бербок – наймолодша з кандидатів у канцлери. Лідер Зелених обіцяла німцям іншу, чисту і відкриту політику, але в ході кампанії з’ясувалося, що вона сама з великим запізненням повідомила бундестаг про доходи на стороні, а в її книзі знайшли плагіат.

І ось таким чином, в несподівані лідери вибився представник СДПН Олаф Шольц, який обіймає пост міністра фінансів в нинішньому уряді Меркель. Якоюсь особливою харизмою Шольц не виділяється, він чистої води бюрократ, якого в пресі навіть прозвали шольцомат за відсутність емоційності і реакції робота.

Але саме в Шольці багато хто бачить продовжувача традицій Меркель – досвідченого, консервативного правителя. А досвід особливо затребуваний на цих виборах, коли вперше в історії Німеччини в них не бере участь чинний канцлер.

– Ти голосуєш за Шольца, якщо тобі важлива та Німеччина, в якій ти звик жити, – пояснює німецький політолог Олексій Юсупов.

Європа без лідера

Але відхід Меркель має значення далеко не тільки для Німеччини. Фактично, останнє десятиліття саме Ангела була головним лідером всього Євросоюзу.

Для України наслідки теж можуть мати кардинальний характер, адже саме Меркель була ключовою рушійною силою Нормандського формату з врегулювання конфлікту на Донбасі.

– Він хоч називається нормандським, але тим не менш створений з ініціативи Меркель. Вона була лідером процесу, – зазначає екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Нормандський формат і так не збирався вже майже два роки, а без Меркель він і взагалі ризикує припинити існування.

– Буде пауза в міжнародних відносинах. Новому канцлеру потрібно набрати зовнішньополітичну вагу і досвід. Якщо запитаєте мене – це триватиме плюс-мінус рік. Ми на Меркель трішки ображаємося за Північний потік, говоримо, що вона не відстоює наші інтереси і підіграє Росії. Але тим не менше в критичні моменти вона завжди працювала на деескалацію. І за це ми повинні бути їй вдячні, – підкреслює Клімкін.

Хто буде новим канцлером і як він діятиме на міжнародній арені – питання відкрите. Одне зрозуміло напевно – перший час України точно не буде серед його пріоритетів.

– Для нового лідера Німеччини Україна – це не найважливіше, найважливіше це побудувати хороші відносини з російським лідером, – вважає німецький політолог, професор Єнського університету Андре Хертель.

У Меркель завжди був особливий контакт з Володимиром Путіним, новому канцлеру тільки належить його встановити. Традиційно більш орієнтованими на Москву в німецькій політиці вважають соціал-демократів.

– Соціал-демократи дуже скептично ставляться до санкцій проти Росії, – констатує Хертель.

З іншого боку, навпаки Зелені більш тверді в питанні санкцій проти Москви, критикують Північний потік-2 і підтримують Україну.

Найкращим сценарієм для нас була б коаліція між ХДС і зеленими. Найнебезпечніший сценарій – ліва коаліція на чолі з соціал-демократами.

У будь-якому випадку, навіть після виборів переговори про створення коаліції ще триватимуть близько місяця, а може і довше. За підсумками виборів 2017 року переговори про коаліцію тривали півроку. Весь цей час уряд продовжить очолювати Меркель.