У ТЦК Полтави поранено чотирьох військових – речник Сухопутних військ

Серед постраждалих внаслідок удару по Полтаві 3 липня – двоє військових ТЦК та СП, а також дві працівниці Збройних сил України.

Про це розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі Суспільного.

Удар по ТЦК у Полтаві: скільки військових серед постраждалих

За його словами, було два влучання російських БпЛА: по території Полтавського міського ТЦК та СП та обласного територіального центру комплектування.

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– Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові. І тому, як наслідок, серед постраждалих багато цивільних осіб, які перебували неподалік адміністративних будівель. Із числа постраждалих – двоє військових ТЦК та дві працівниці ЗСУ, які там працювали. Чи є серед загиблих військові, повідомимо пізніше, – наголосив він.

Саранцев вважає, що таким чином ворог намагається зірвати процес мобілізації, оскільки в останні дні почав практикувати такі удари.

– Але я хочу сказати, що як ворогу, так і його посіпакам ще рано відкорковувати шампанське, оскільки процес цей неможливо зупинити, – підсумував військовий.

Вранці 3 липня російські дрони атакували Полтаву, загинули двоє людей, 11 – поранені. Одне з влучань спровокувало пожежу в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП, інше – поблизу обласного ТЦК Полтави.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

За даними міськради, у Полтаві пошкоджено 23 об’єкти: 10 багатоквартирних будинків, сім приватних домоволодінь, два заклади освіти та будівлі приватних підприємців. Без електропостачання залишаються 159 споживачів.

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