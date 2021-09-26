У неділю, 26 вересня, у Німеччині проходять парламентські вибори: громадяни країни обиратимуть новий склад Бундестагу. Ці вибори визначать, хто стане наступним канцлером країни замість Ангели Меркель.

Сьогоднішні вибори, без перебільшення, знаменують кінець епохи: Меркель піде з посади канцлера після 16 років керування країною.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 ранку, а зачиняться о 18:00. Після цього очікуються перші результати екзит-полів.

Проголосувати на виборах зможуть близько 60,4 млн німецьких громадян (приблизно 2,8 млн зроблять це вперше).

Виборчий процес проходить за змішаною системою. Згідно з даними виборчої комісії, значна кількість громадян проголосують поштою (очікується, що цей показник може сягнути 40%).

Хто змагається за місця в Бундестазі?

На парламентських виборах змагаються 47 партій.

При цьому результат виборчих перегонів залишається непередбачуваним, оскільки розрив між ключовими партіями-конкурентами – консервативним блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) скоротився до 1%.

За даними опитування видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, партію СДПН на чолі з кандидатом у канцлери – Олафом Шольцом –підтримують 26% виборців.

А блок ХДС/ХСС на чолі з Арміном Лашетом має 25% підтримки. На третьому місці знаходиться партія Зелених та їх кандидат на пост канцлера Анналена Бербок (16% підтримки).

За Вільну демократичну партію готові віддати голоси 10,5% виборців. Рейтинг правопопулістської Альтернативи для Німеччини становить 10%, Лівої партії – 5%.

В опитуванні, проведеному інститутом соціологічних досліджень Forsa, СДПН випередила ХДС/ХСС із показниками 25% проти 22%. На третьому місці – партія Зелених із 17% підтримки.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: SPD 25 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 17 % | FDP 12 % | AfD 10 % | DIE LINKE 6 % | FREIE WÄHLER 3 % | Sonstige 5 %

➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu

➤ Verlauf: https://t.co/QebW8kam1g#btw21 #btw2021 pic.twitter.com/fK5GQzuo52 — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) September 24, 2021

Чимало виборців під час останніх соціологічних досліджень повідомили, що не визначилися, за кого голосуватимуть.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав громадян взяти участь у виборах, зазначивши, що кожен голос має значення.

– Хоч би хто взяв участь, буде почутий, хто не голосує, дозволяє іншим вирішувати за них, – наголосив він.

Нинішній склад Бундестагу налічує 709 депутатів (це рекордна кількість). За законом, мінімальна кількість мандатів становить 598. Очікується, що в наступному парламенті кількість депутатів знову зросте.

Хто претендує на посаду канцлера?

Нинішня канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру на нинішніх виборах. На чолі федерального уряду вона перебувала протягом 16 років.

Ключових кандидатів на заміну три:

• Армін Лашет з партії Меркель ХДС/ХСС;

• чинний міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, котрий представляє Соціал-демократичну партію;

• Анналена Бербок від партії Зелених.

Під час попередніх виборчих кампаній перевагу зазвичай отримували Християнсько-демократичний союз і соціал-демократи, набираючи понад 30%, а інколи понад 40% голосів. Цього року виборча кампанія відрізняється значною підтримкою Зелених.

Голосування безпосередньо за кандидатури на посаду канцлера від різних політичних сил не відбувається.

Після виборів новообрані депутати Бундестагу оберуть канцлера, який сформує наступний уряд Німеччини. Відповідна сесія має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після виборів (тобто найпізніше 26 жовтня).

Поки Бундестаг не обере нового канцлера, Ангела Меркель залишатиметься на посаді як виконувачка обов’язків голови уряду.

Джерело: Spiegel, Associated Press, ВВС, Deutsche Welle

Фото: Associated Press