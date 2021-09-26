У Швейцарії на референдумі підтримали узаконення одностатевих шлюбів

У Швейцарії більшість учасників референдуму підтримали запровадження закону про одностатеві шлюби. Після набуття чинності документу, пари зможуть на рівних правах всиновлювати дітей.

64% швейцарців підтримали легалізацію одностатевого шлюбу, а 36% виступили проти (серед них – релігійні організації та праві популісти).

За даними останніх соціологічних опитувань, прогнозувалося, що близько 55% громадян підтримають таке рішення. Однак результати референдуму перевершили очікування.

Після ухвалення закону на території західної Європи залишаться лише три країни, які не легалізували одностатеві шлюби. Серед них – Італія, Греція та Ліхтенштейн.

Раніше швейцарці мали можливість зареєструвати одностатевий союз, однак вони не могли спільно всиновити дітей. Після набуття чинності закону, жіночі пари зможуть отримати доступ до донорства сперми, а обох партнерок визнають матерями малюка.

У Швейцарії заборонено сурогатне материнство та донорство яйцеклітин, тож чоловіки зможуть лише всиновлювати дітей.

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Джерело: Le Temps