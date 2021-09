Паливна криза у Британії: черги на АЗС та надія на водіїв фур із ЄС

На заправках Великої Британії утворилися величезні черги через відсутність бензину. Такий ажіотаж виник після повідомлень у ЗМІ, що криза з нестачею водіїв вантажівок докотилася до паливного сектора.

У Британії після Brexit та через пандемію проблема з нестачею водіїв вантажівок.

Queues at Manor Circus in Richmond for fuel. No petrol available here, diesel only pic.twitter.com/LiXns8toxk

Уряд країни запевняє, що бензину у країні достатньо і не треба заправлятися про всяк випадок. Фахівці індустрії зазначають, що бензин у країні є, але існує проблема з його доставкою.

У Британії наразі намагаються терміново розв’язати проблему – призупинити дію закону про конкуренцію, видати тимчасові візи водіям-заробітчанам та навіть розгорнути армію.

Британські міністри заявили, що серед низки екстрених рішень, що розглядаються для того, щоб пом’якшити кризу, особливу величезні черги за паливом, вони дозволять близько 5 тис. водіям вантажівок із ЄС працювати у Британії до Різдва.

Ще один план, який прем’єр-міністр Борис Джонсон має розглянути, полягає у залученні сотень солдат для доставки палива на заправки, де закінчуються запаси через паніку серед британців та нестачу водіїв.

Queues outside this Tesco petrol station in Oldham were stretching back onto Featherstall Road North and the Oldham Way bypass earlier as drivers waited for a tanker to restock it. pic.twitter.com/kAIbnPhCWO

— Chris Slater (@chrisslaterMEN) September 27, 2021