У бразильських містах Сан-Паулу, Рібейран-Прету та Франка зафіксували надзвичайно потужну пилову бурю.

Сталася вона після тривалої посухи під дією інтенсивних вітрів.

Так, в аеропорту Рібейран-Прету повідомили, що пориви вітру сягнули 92,7 км/год.

Вражаючими кадрами здійнятої в повітря куряви місцеві жителі почали ділитися в соціальних мережах.

Варто відзначити, що після потужної піщаної бурі пройшов сильний дощ.

One more for the list of unbelievable things that didn’t happen or rarely happened in Brazil. Today’s record of a sandstorm in the Franca city, São Paulo state, Brazil ???????? pic.twitter.com/wuKHXLHAfk

— Elton Cunha ???????????????? ???? (@EltonCunha13) September 27, 2021