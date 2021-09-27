У бразильських містах Сан-Паулу, Рібейран-Прету та Франка зафіксували надзвичайно потужну пилову бурю.

Franca, SP: tempestade de areia antes de forte chuva. Assustador… pic.twitter.com/BGE1OQrPUA — Allan Dos Santos  (@allanldsantos) September 26, 2021

Сталася вона після тривалої посухи під дією інтенсивних вітрів.

Так, в аеропорту Рібейран-Прету повідомили, що пориви вітру сягнули 92,7 км/год.

Вражаючими кадрами здійнятої в повітря куряви місцеві жителі почали ділитися в соціальних мережах.

Assustador! Barretos (SP), Franca (SP), Ribeirão Pretos (SP) e Frutal (MG) são algumas das cidades que registraram uma tempestade de areia no fim da tarde de hoje. A região passa por um período de estiagem que já dura quase 3 meses e a nuvem de areia antecedeu a chegada da chuva. pic.twitter.com/ZhHZ3JpEux — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) September 26, 2021

Варто відзначити, що після потужної піщаної бурі пройшов сильний дощ.

One more for the list of unbelievable things that didn’t happen or rarely happened in Brazil. Today’s record of a sandstorm in the Franca city, São Paulo state, Brazil ???????? pic.twitter.com/wuKHXLHAfk — Elton Cunha ???????????????? ???? (@EltonCunha13) September 27, 2021

Однак в управлінні водними ресурсами Sabesp просять людей не використовувати воду для боротьби з пилом, оскільки подолання засухи ще триває.

“- Tá tudo tranquilo com o clima.

-Não existe isso de mudanças climáticas.

-A humanidade tem tecnologia suficiente pra minimizar as consequências” FRANCA, hoje. ????pic.twitter.com/dFSpIVdXio — O FISCAL do IBAMA (@fiscaldoibama) September 26, 2021

Уже другий тиждень потерпають жителі одного з найменших Канарських островів в Атлантичному океані через виверження вулкана Кумбре-В’єха, що почалося ще минулої неділі, 19 вересня. Цього дня зафіксували 327 землетрусів із найбільшою магнітудою 4,2 бала.

За тиждень до цього кількість підземних поштовхів становила понад 25 тис.

За даними засобів масової інформації, унаслідок виверження вулкана острів піднявся на 15 см.

Через погіршення видимості кілька разів припиняв роботу аеропорт. Припинили польоти на острів й низка авіакомпаній.

Лава накрила близько 206 га землі, а попіл – понад 1,3 га. Унаслідок виверження зруйновано близько 500 будинків, а рятувальні служби евакуювали близько 6 тис. громадян.

Як довго триватиме виверження, не можуть поки припустити навіть вулканологи.

День, коли почалося виверження вулкану, називають історичним, оскільки ставалося подібне лише двічі за всю його історію – у 1949 році та в 1971 році.

Виверження 19 вересня 2021 року стало третім.

Джерело: Montevideo Portal