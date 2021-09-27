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Тетяна Забожко |

Потужна пилова буря в Бразилії: соцмережу заполонили відео з місця події

піщана буря в Гафсі

У бразильських містах Сан-Паулу, Рібейран-Прету та Франка зафіксували надзвичайно потужну пилову бурю.

Сталася вона після тривалої посухи під дією інтенсивних вітрів.

Так, в аеропорту Рібейран-Прету повідомили, що пориви вітру сягнули 92,7 км/год.

Вражаючими кадрами здійнятої в повітря куряви місцеві жителі почали ділитися в соціальних мережах.

Варто відзначити, що після потужної піщаної бурі пройшов сильний дощ.

Однак в управлінні водними ресурсами Sabesp просять людей не використовувати воду для боротьби з пилом, оскільки подолання засухи ще триває.

Уже другий тиждень потерпають жителі одного з найменших Канарських островів в Атлантичному океані через виверження вулкана Кумбре-В’єха, що почалося ще минулої неділі, 19 вересня. Цього дня зафіксували 327 землетрусів із найбільшою магнітудою 4,2 бала.

За тиждень до цього кількість підземних поштовхів становила понад 25 тис.

За даними засобів масової інформації, унаслідок виверження вулкана острів піднявся на 15 см.

Через погіршення видимості кілька разів припиняв роботу аеропорт. Припинили польоти на острів й низка авіакомпаній.

Лава накрила близько 206 га землі, а попіл – понад 1,3 га. Унаслідок виверження зруйновано близько 500 будинків, а рятувальні служби евакуювали близько 6 тис. громадян.

Як довго триватиме виверження, не можуть поки припустити навіть вулканологи.

День, коли почалося виверження вулкану, називають історичним, оскільки ставалося подібне лише двічі за всю його історію – у 1949 році та в 1971 році.

Виверження 19 вересня 2021 року стало третім.

Джерело: Montevideo Portal

Фото: Depositphotos

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