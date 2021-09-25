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Юлія Захарченко |

На Канарах посилилося виверження вулкана: місцевий аеропорт закрили

Виверження вулкана на Канарських островах

На канарському острові Ла-Пальма закрили місцевий аеропорт через посилення виверження вулкана Кумбре В’єха. Рятувальні служби почали евакуювати місцевих жителів – кількість досягла майже 6 тисяч. людей.

Через посилення вулканічної катастрофи останнім евакуйованим 160 людям не дозволили повернутися у своє житло, щоб забрати речі.

Аеропорт острова Ла-Пальма визнали непрацездатним після того, як декілька авіарейсів скасували через надмірну кількість попелу, викликаного недавньою активністю вулкана в регіоні.

Державна компанія AENA, керуюча аеропортами та вертодромів в Іспанії, зазначила, що приміщення почали прибирати, однак через посилення активності вулкана ситуація може стати ще гіршою.

Водночас інші аеропорти на Канарських островах працюють у звичайному режимі. Місцевим жителям радять уточнювати статус свого рейсу безпосередньо в авіакомпанії.

Уряд Іспанії ухвалив рішення виділити фінансову допомогу на житло для евакуйованих людей та постраждалих. За повідомленнями ЗМІ, близько 400 будинків та споруд вже зруйновані лавою.

На одному з найменших Канарських островів в Атлантичному океані Ла-Пальма сьомий день поспіль відбувається виверження вулкана Кумбре В’єха.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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