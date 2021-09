На канарському острові Ла-Пальма закрили місцевий аеропорт через посилення виверження вулкана Кумбре В’єха. Рятувальні служби почали евакуювати місцевих жителів – кількість досягла майже 6 тисяч. людей.

Через посилення вулканічної катастрофи останнім евакуйованим 160 людям не дозволили повернутися у своє житло, щоб забрати речі.

Аеропорт острова Ла-Пальма визнали непрацездатним після того, як декілька авіарейсів скасували через надмірну кількість попелу, викликаного недавньою активністю вулкана в регіоні.

Державна компанія AENA, керуюча аеропортами та вертодромів в Іспанії, зазначила, що приміщення почали прибирати, однак через посилення активності вулкана ситуація може стати ще гіршою.

A #volcano in La Palma continued spewing #lava for a sixth day on Saturday. pic.twitter.com/SlqXG3j1nq

— Joint Cyclone Center (@JointCyclone) September 25, 2021