На грецькому острові Крит вдруге за останній тиждень стався сильний землетрус. Його магнітуда становила 5,3 за шкалою Ріхтера.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів перебував на глибині майже 12 км та проходив за 30 км від столиці Іракліон.

