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Юлія Захарченко |

На Криті стався новий сильний землетрус

На Криті стався новий сильний землетрус

На грецькому острові Крит вдруге за останній тиждень стався сильний землетрус. Його магнітуда становила 5,3 за шкалою Ріхтера.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр підземних поштовхів перебував на глибині майже 12 км та проходив за 30 км від столиці Іракліон.

Землетрус почався о 7.48 за місцевим часом. Поштовхи землі відчули жителі на всій території острова. За даними уряду, у місті проживає близько 140 тис. людей. Наразі немає інформації про постраждалих.

Це не перший випадок землетрусу на Криті за тиждень. 27 вересня сила підземних поштовхів була близько 5,8 за шкалою Ріхтера.

За даними грецьких ЗМІ, на території острова оголосили надзвичайний стан, оскільки тисячі людей змушені були ночувати в готелях або наметах.

За словами місцевих жителів, повторні поштовхи пошкодили будівлі населених пунктів, які перебували неподалік центру землетрусу.

Сила підземних поштовхів застала сейсмологів зненацька. За словами професора Етіміоса Леккаса, наукове співтовариство вважало, що сильна сейсмічна активність у регіоні припинилася, тому землетрус став для всіх несподіваним.

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Фото: Pexels

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