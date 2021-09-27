27 вересня на острові Крит, розташованому у Греції, стався потужний землетрус. Його сила складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера.

За даними тутешніх, землетрус на Криті почався близько 09.17 за місцевим часом. Він тривав кілька хвилин і був відчутний по всій території острова.

Συνεχείς μετασεισμοί στο Ηράκλειο ο κόσμος είναι στους δρόμους και τα παρκα , η ανησυχία και ο φόβος είναι τα μόνα συναισθήματα που κυριαρχούν

Δείτε πως κουνιέται η προσοψη του μαγαζιού μου

Αυτός ήταν ο φοβερός #σεισμος 5,8 που κράτησε 25 δευτερόλεπτα pic.twitter.com/ybofqZmcRT — Μανόλης della Creta (@baxebanis) September 27, 2021

Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині 2 км та пролягав за 78 км від столиці Іракліон.

За попередніми оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала.

Як пише видання Аtexnos, через підземні поштовхи тряслися стіни будинків, а люди в страху вибігали на вулицю. Ба більше, деякі жителі були заблоковані в будинках під час землетрусу.

Найбільше постраждали від наслідків землетрусу міста Аркалохорі, Агіес Параскіес і Патсідеро.

Ζημιές στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά και στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στα Ρουσσοχώρια. #σεισμος #Κρητη #Ηρακλειο pic.twitter.com/I6Wb9kGsRP — Daffi Nikolaou (@Daffi192) September 27, 2021

За попередніми даними, одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждалих. Сім із них отримали легкі травми, а у інших двох – різні переломи.

Як повідомили місцеві рятувальники, загинув чоловік в монастирі Профітіс Іліас. Він проводив реставраційні роботи.

Унаслідок землетрусу пошкоджено будівлі та завалено фасади. Особливо великих руйнувань зазнала церква Агія Фотіні в Руссохорії.

Нещодавно в Австралії зафіксували один з найпотужніших землетрусів за останні роки. Сила підземних поштовхів становила 5,9 балів.

Землетрус пошкодив будівлі у місті Мельбурн, але серйозних руйнувань не завдав.

За даними місцевого видання, найсильніший землетрус у країні був у 1988 році на півночі континенту. Його магнітуда сягала 6,6 бала.

Джерело: Аtexnos, Ekathimerini