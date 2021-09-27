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Анастасія Рогожінська |

На острові Крит стався потужний землетрус, є загиблий

острів Крит, греція

27 вересня на острові Крит, розташованому у Греції, стався потужний землетрус. Його сила складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера.

За даними тутешніх, землетрус на Криті почався близько 09.17 за місцевим часом. Він тривав кілька хвилин і був відчутний по всій території острова.

Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині 2 км та пролягав за 78 км від столиці Іракліон.

За попередніми оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала.

Як пише видання Аtexnos, через підземні поштовхи тряслися стіни будинків, а люди в страху вибігали на вулицю. Ба більше, деякі жителі були заблоковані в будинках під час землетрусу.

Найбільше постраждали від наслідків землетрусу міста Аркалохорі, Агіес Параскіес і Патсідеро.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждалих. Сім із них отримали легкі травми, а у інших двох – різні переломи.

Як повідомили місцеві рятувальники, загинув чоловік в монастирі Профітіс Іліас. Він проводив реставраційні роботи.

Унаслідок землетрусу пошкоджено будівлі та завалено фасади. Особливо великих руйнувань зазнала церква Агія Фотіні в Руссохорії.

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Нещодавно в Австралії зафіксували один з найпотужніших землетрусів за останні роки. Сила підземних поштовхів становила 5,9 балів.

Землетрус пошкодив будівлі у місті Мельбурн, але серйозних руйнувань не завдав.

За даними місцевого видання, найсильніший землетрус у країні був у 1988 році на півночі континенту. Його магнітуда сягала 6,6 бала.

Джерело: Аtexnos, Ekathimerini

Фото: Depositphotos

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