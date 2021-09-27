27 вересня на острові Крит, розташованому у Греції, стався потужний землетрус. Його сила складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера.
За даними тутешніх, землетрус на Криті почався близько 09.17 за місцевим часом. Він тривав кілька хвилин і був відчутний по всій території острова.
Συνεχείς μετασεισμοί στο Ηράκλειο ο κόσμος είναι στους δρόμους και τα παρκα , η ανησυχία και ο φόβος είναι τα μόνα συναισθήματα που κυριαρχούν
Δείτε πως κουνιέται η προσοψη του μαγαζιού μου
Αυτός ήταν ο φοβερός #σεισμος 5,8 που κράτησε 25 δευτερόλεπτα pic.twitter.com/ybofqZmcRT
— Μανόλης della Creta (@baxebanis) September 27, 2021
Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині 2 км та пролягав за 78 км від столиці Іракліон.
За попередніми оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала.
Як пише видання Аtexnos, через підземні поштовхи тряслися стіни будинків, а люди в страху вибігали на вулицю. Ба більше, деякі жителі були заблоковані в будинках під час землетрусу.
Moment when #earthquake struck Crete in #Greece! 6.5 magnitude quake hits Heraklion. Shocks felt in Greece and Turkey. Reports say atleast one killed#Crete #Heraklion #Climate #disaster #tragedy #devastation #nature #climate #ViralVideo #environment #σεισμος #Turkey #deprem pic.twitter.com/H6SYqk2bhk
— Doregama Viral (@DoregamaViral) September 27, 2021
Найбільше постраждали від наслідків землетрусу міста Аркалохорі, Агіес Параскіес і Патсідеро.
Ζημιές στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά και στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στα Ρουσσοχώρια. #σεισμος #Κρητη #Ηρακλειο pic.twitter.com/I6Wb9kGsRP
— Daffi Nikolaou (@Daffi192) September 27, 2021
За попередніми даними, одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждалих. Сім із них отримали легкі травми, а у інших двох – різні переломи.
Як повідомили місцеві рятувальники, загинув чоловік в монастирі Профітіс Іліас. Він проводив реставраційні роботи.
Унаслідок землетрусу пошкоджено будівлі та завалено фасади. Особливо великих руйнувань зазнала церква Агія Фотіні в Руссохорії.
Нещодавно в Австралії зафіксували один з найпотужніших землетрусів за останні роки. Сила підземних поштовхів становила 5,9 балів.
Землетрус пошкодив будівлі у місті Мельбурн, але серйозних руйнувань не завдав.
За даними місцевого видання, найсильніший землетрус у країні був у 1988 році на півночі континенту. Його магнітуда сягала 6,6 бала.
Джерело: Аtexnos, Ekathimerini