27 вересня на острові Крит, розташованому у Греції, стався потужний землетрус. Його сила складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера.

За даними тутешніх, землетрус на Криті почався близько 09.17 за місцевим часом. Він тривав кілька хвилин і був відчутний по всій території острова.

Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині 2 км та пролягав за 78 км від столиці Іракліон.

За попередніми оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала.

Як пише видання Аtexnos, через підземні поштовхи тряслися стіни будинків, а люди в страху вибігали на вулицю. Ба більше, деякі жителі були заблоковані в будинках під час землетрусу.

Moment when #earthquake struck Crete in #Greece! 6.5 magnitude quake hits Heraklion. Shocks felt in Greece and Turkey. Reports say atleast one killed#Crete #Heraklion #Climate #disaster #tragedy #devastation #nature #climate #ViralVideo #environment #σεισμος #Turkey #deprem pic.twitter.com/H6SYqk2bhk

— Doregama Viral (@DoregamaViral) September 27, 2021