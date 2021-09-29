Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі та голова Центрального командування США Френк Маккензі підтвердили, що рекомендували зберегти 2,5 тис. військових США в Афганістані.

Про це вони заявили під час слухань комітету Сенату з питань збройних сил, що відбуваються 28 вересня в Сполучених Штатах.

Запитання такого змісту їм адресували через те, що місяць тому президент США Джо Байден заперечував, що йому рекомендували залишити військових в Афганістані.

Марк Міллі та Френк Маккензі відмовилися переповісти суть розмов із Байденом, лише лаконічно зауважили, що це була їхня особиста думка.

– Мій аналіз восени 2020 року полягав у тому, що швидкий вихід Сполучених Штатів може призвести до розпаду уряду Афганістану та завдати шкоди авторитету США. Моя оцінка залишалася послідовною протягом усього часу. Я зобов’язаний, як і всі командири, давати найкращі військові поради, але особи, які ухвалюють рішення, не зобов’язані виконувати ці поради, – зазначив у своїх свідченнях Міллі.

15 серпня угруповання Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофісу Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

Поступове виведення військ із Афганістану, які перебували там із 2001 року після теракту 11 вересня, було передбачене угодою між США та Талібаном від 29 лютого 2020 року.

Документ став підсумком переговорів, які США й таліби вели з жовтня 2018 року.

14 квітня 2021 року президент Джо Байден заявив про намір почати виведення військ США з Афганістану в травні.

Завершити їх планували до 11 вересня 2021 року. Зрештою останній літак з американськими силами вилетів з Афганістану 31 серпня.

Джерело: Axios