На Гаваях один з найбільших та найактивніших вулканів Кілауеа почав вивергати лаву. Цю інформацію підтвердила Геологічна служба США.

Виверження сталося в Національному парку Гавайських вулканів та не загрожує місцевим житловим будинкам. Лава повністю покрила дно кратера Халемаумау.

За даними ЗМІ, в повітря почала підніматися величезна хмара вулканічного газу. Науковець Геологічної служби США Кен Хон, який відповідає за гавайську вулканічну обсерваторію, заявив, що всі ознаки вказують на те, що лава залишиться всередині кратера.

За його словами, науковці не бачать ніяких ознак того, що лава може насунути до нижньої частини східної рифтової зони, в якій проживають люди.

