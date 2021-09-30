На Гаваях один з найбільших та найактивніших вулканів Кілауеа почав вивергати лаву. Цю інформацію підтвердила Геологічна служба США.

Виверження сталося в Національному парку Гавайських вулканів та не загрожує місцевим житловим будинкам. Лава повністю покрила дно кратера Халемаумау.

“Kīlauea volcano erupts on Hawaii’s Big Island” https://t.co/ur3kUVQRp6 — Tamsin Anderson (@GodessofChaos71) September 30, 2021

За даними ЗМІ, в повітря почала підніматися величезна хмара вулканічного газу. Науковець Геологічної служби США Кен Хон, який відповідає за гавайську вулканічну обсерваторію, заявив, що всі ознаки вказують на те, що лава залишиться всередині кратера.

За його словами, науковці не бачать ніяких ознак того, що лава може насунути до нижньої частини східної рифтової зони, в якій проживають люди.

Hawaii’s Kilauea volcano that recently erupted for five months has started spewing lava again https://t.co/eBSW2FcnKM — NITESH BHARDWAJ (@newsquotesshine) September 30, 2021

Перед початком виверження вулкана фіксували збільшення кількості землетрусів, після чого на Гаваях підвищили рівень небезпеки до попередження.

У 2018 році вже відбувалося виверження вулкана Кілауеа, унаслідок якого були зруйновані понад 700 будинків. Тисячі місцевих жителів були змушені евакуюватися та змінити місце проживання.

Тоді лава перетворила пам’ятки, вулиці та квартали на величезне поле почорнілих валунів та вулканічних уламків. До цього вулкан повільно вивергався протягом десятиліть, однак це відбувалося переважно не в густонаселених житлових районах.