У ДТП у Швеції загинув художник та карикатурист Ларс Вілкс, який зобразив голову пророка Мухаммеда на тілі собаки. Йому було 75 років.

Вілкс їхав в автомобілі у супроводі поліції, який зіштовхнувся із вантажівкою поблизу міста Маркарид на півдні Швеції. Внаслідок зіткнення транспортних засобів також загинули два поліцейських, а водій вантажівки отримав травми.

75-річний художник був під охороною поліції після того, як йому погрожували смертю через намальовану у 2007 році карикатуру на пророка Мухаммеда для газети Nerikes Allehanda. Вона обурила багатьох мусульман, які вважають візуальне зображення пророка богохульним.

У заяві поліції йдеться, що причина зіткнення досі невідомі, але про причетність до ДТП третіх сторін нічого не свідчить.

— Інцидент розслідується, як і будь-яке інше ДТП. Оскільки в інциденті брали участь поліцейські, то розслідування ведеться спеціальним відділом прокуратури, – повідомив прес-секретар поліції.

За інформацією місцевих ЗМІ, поліцейська машина, у якій перебував Вілкс, їхала на великій швидкості.

Один із очевидців розповів газеті Aftonbladet, що автомобіль, у якому перебував у Вілкс, ймовірно, не впорався з керуванням і на великій швидкості під’їхав до узбіччя. Вантажівка не встигла завернути і врізалася в авто на “неймовірній швидкості”.

Після аварії виникла велика пожежа, і на місце події прибуло кілька автомобілів швидкої допомоги.

Вілкс потрапив на шпальти світових видань після карикатури 2007 року, яка викликала обурення. Тодішній прем’єр-міністр Фредрік Рейнфельдт зустрівся з послами 22 мусульманських країн, з метою розрядити ситуацію.

Незабаром після цього Аль-Каїда в Іраку запропонувала винагороду за його вбивство у розмірі $100 тис.

Хоча Вілкс прославився карикатурою на пророка Мухаммеда у тілі собаки, він також часто працював з фарбами та створював інсталяції. Одним із його витворів була скульптура з корчі у природному заповіднику на півдні Швеції, яку він поставив без дозволу і яка стала причиною тривалих юридичних баталій.