Папа Римський Франциск прокоментував скандал щодо священників католицької церкви у Франції, які роками вчиняли сексуальне насильство над дітьми. Він назвав це соромом усієї церкви.

Таку заяву глава Католицької церкви висловив під час традиційної аудієнції, що проходила у середу,6 жовтня.

Окрім того, Франциск підтвердив, що жертв є справді дуже багато.

– Їх, на жаль, дуже багато. Я хотів би висловити потерпілим свій біль та смуток за травми, яких вони зазнали, – зазначив він.

За словами Папи Римського, йому соромно за нездатність церкви ставити дітей в центр своїх турбот.

– Мені також соромно за нездатність церкви занадто довго ставити їх у центр своїх турбот, – заявив він.

Водночас Папа Римський звернувся із закликом до усіх єпископів та релігійних настоятелів, щоб вони зробили все можливе, щоб подібне не повторювалось.

Насильство у католицькій церкві

Нещодавно оприлюднили результати масштабного розслідування у Французькі католицькій церкві. У ньому засвідчено, що понад 200 тис. дітей стали жертвами сексуального насильства у церкві за останні 70 років.

Між тим близько 80% жертв – хлопчики підліткового віку. Також поміж потерпілих були семінаристи, скаути, хористи, які були неповнолітніми. До злочинів причетні майже 3 тис. священнослужителів.

Комісія працювала над розслідуванням протягом 2,5 років. Документ містить 2,5 тис. сторінок.

Однак більшість справ щодо злочинів не можуть потрапити у суд через терміни давності.