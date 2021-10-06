Початок нової кризи для Facebook: про що у Сенаті свідчила Френсіс Гауген

Напередодні масштабного збою у Facebook колишня співробітниця компанії Френсіс Гауген дала інтерв’ю телеканалу CBS, в якому звинуватила соціальну мережу у тому, що вона ігнорує контент, що розпалює ненависть, заради прибутку.

Запис розмови з журналістами опубліковано на сайті телеканалу за 4 жовтня 2021 року.

Гауген розповіла, що з моменту працевлаштування у 2019 році у компанію Facebook вона почала відразу ж таємно копіювати сторінки внутрішніх документів компанії, в яких були докази цілеспрямованого стравлювання своїх користувачів заради прибутку.

В інтерв’ю вона не вказала причини працевлаштування у компанію, з якої звільнилася у травні 2021 року, а також, чи було шпигунство її основною метою.

Всю зібрану інформацію вона анонімно розповсюдила як скарги правоохоронним органам. Там містилося лише звинувачення на адресу Facebook, що компанія робить лише вигляд, що бореться з дезінформацією та проявом ненависті на своїх сервісах.

Гауген не сказала, чому спершу вирішила приховати свою особистість. Невідомо й те, як така масштабна компанія допустила витік інформації, хто допомагав Гауген здобути необхідні внутрішні файли на посаді менеджера.

Слухання Гауген у Сенаті

37-річна Гауген виступила свідком під час слухань Сенату Про захист підлітків онлайн. Разом з нею були присутні два її адвокати.

Там Гауген звинуватила соціальну мережу у негативному впливі на підлітків та дітей, у приховуванні заради прибутку та заподіянні шкоди демократії.

— З метою збереження високого прибутку Facebook свідомо не регулював функції, зокрема ті, які викликають прихильність у дітей і молоді, а також приховував від громадськості результати досліджень в цьому напрямі, – сказала Гауген.

Вона вважає, що мережа руйнує демократію США, та світу загалом, оскільки посилює дискримінацію. Вона закликала Конгрес ухвалити необхідні норми, щоб врегулювати контент платформи.

— Компанія віддає перевагу прибутку над громадською безпекою. Якщо Конгрес не зробить відповідні кроки, компанії, що працюють в соціальних мережах, будуть продовжувати отримувати високі прибутки, не беручи на себе відповідальності, – сказала Гауген.

Окремо Френсіс відзначила роль засновника Facebook Марка Цукерберга. Вона назвала його відповідальним за архітектуру роботи його дітища. З її слів, ніхто, крім тих людей, які керують компанією, до кінця не розуміє того, як працюють алгоритми і налаштування цієї соцмережі.

За словами Гауген, Facebook має оголосити про моральне банкрутство через дослідження, яке компанія провела для внутрішнього користування. Там йдеться, що звичайні діти найчастіше страждають через невпевненість у власній зовнішності, а також через булінг. Вони вірять в те, що батьки їм у цьому не допоможуть.

WATCH: Facebook Whistleblower Frances Haugen complete opening statement. pic.twitter.com/F81Ci03cjp — CSPAN (@cspan) October 5, 2021

Під час слухань сенатор-демократ від штату Мічиган Емі Клобушар поцікавилася, чи використовує Facebook алгоритми, що просовують “обурливий контент” та сприяють популяризації розладів харчової поведінки у молодих дівчат. На це Гауген відповіла, що компанії відомо про рівень залучення користувачів, що базується на активності випадкових запитів.

Гауген звинуватила також Facebook у тому, що іноземні уряди, включаючи Китай та Іран, використовували платформу для здійснення операцій стеження та шпигунства.

Хто така Френсіс Гауген?

37-річна Френсіс Гауген – випускниця Гарвардського університету за спеціальністю комп’ютерні технології. Два роки вона працювала на посаді продакт-менеджера у групі громадської відповідальності Facebook. За цей період вона скопіювала низку службових документів та записок.

Цю інформацію вона анонімно передала правоохоронним органам, а пізніше їх опублікувала газета The Wall Street Journal. Вона також передала Конгресу тисячі сторінок скопійованих файлів.

За словами Гауген, її мотивацією стало розчарування від дій компанії та того, яку шкоду вона завдає суспільству, як мало говорить про проблеми та ще менше щось змінює попри доступні інструменти для цього.

Приміром, перед виборами у 2020 році у США компанія запровадила низку фільтрів, що стримували поляризацію суспільства у мережі. Але після завершення виборчої компанії Facebook відмовився від цих налаштувань, щоб збільшити прибуток. Після цього 6 січня сталася атака на Капітолій. Її учасники для обміну інформацією та пошуку однодумців використовували групи.

Що кажуть у компанії та реакція Цукерберга

Засновник та очільник Facebook Марк Цукерберг усі обвинувачення з боку Гауген заперечує і назвав все це неправдою.

— В основі цих звинувачень лежить ідея, що ми ставимо прибуток вище безпеки та благополуччя. Це просто неправда, – йдеться в пості на особистій сторінці Цукерберга у Facebook.

На його думку, деякі люди “на базовому рівні просто не усвідомлюють, яку неправдиву картину компанії малюють”.

— Багато (їхніх, – Ред.) твердження не мають жодного сенсу. Якщо ми хочемо ігнорувати дослідження, навіщо нам створювати провідну в галузі дослідницьку програму, щоб в першу чергу зрозуміти ці важливі питання. Якщо ми не дбаємо про боротьбу зі шкідливим контентом, то навіщо нам наймати стільки людей, які цим займаються? – зауважив він.

Сама компанія неодноразово публічно заявляла громадськості та інвесторам про активну боротьбу з дезінформацією та блокуванням профілів. З точки зору американського права, явна брехня інвесторам – це злочин, який карається тюремним терміном до 20 років і багатомільйонними штрафами.

Чи можуть Гауген судити?

Американські закони захищають інформаторів від ймовірної помсти з боку їхніх колишніх працедавців, якщо інформація була надала у межах скарги відповідному органу.

Ба більше, інформаторство та написання анонімних скарг у США вітається та заохочується, адже це дає обширну інформацію про внутрішню ситуацію та ймовірні порушення, що замовчуються.

Однак свідомий виток документів за допомогою ЗМІ – інакша ситуація. Тому Facebook має повне право подати на Гауген до суду.

Яка реакція ЗМІ

Поряд зі збоєм у соціальних мереж Facebook, Instagram, WhatsApp та опублікованим розслідуванням Pandora Papers, інтерв’ю Френсіс Гауген було на перших шпальтах світових видань. Реакція на ситуацію провідних ЗМІ теж була миттєвою.

The Guardian

Британська газета зазначає, що живі свідчення Френсіс Гауген різко контрастували з “механічними” виступами засновника Facebook Марка Цукерберга.

Ясні, чіткі відповіді на питання сенаторів в поєднанні з ретельно продуманими жестами рук були тим більш убивчими через її розміреного тони і відсутності перебільшень.

Для Facebook вся ця негативна увага стає загрозою іміджу: погана реклама, якій можна протидіяти лише хороша пропаганда.

New York Times

Виступ Гауген виділялося ще й тому, що їй вдалося об’єднати республіканців і демократів для вирішення питання про шкоду платформи для підлітків.

Видання називає Гауген дуже сміливою, адже вона “ризикує притягнути компанію до відповідальності на $1 трлн”.

Washington Post

Екс-співробітниця цифрового монстра прийшла боротися “за людей і проти алгоритмів”.

Інтернет-культурі необхідно сповільнитися, а користувачам не втрачати почуття моралі і цілісності, перестати намагатися не відставати і наслідувати приклад всіх підряд. Для цього конгрес повинен повернути Facebook під людський контроль.

Слухання ознаменувало початок нової кризи для Facebook у Вашингтоні. Неодноразово сенатори порівнювали компанію з Big Tobacco, постачальниками продуктів, які викликають звикання та прибуток, але у підсумку – шкідливі.