Ціна на газ в Європі продовжує бити рекорди: п’ять країн висунули вимоги

У середу, 6 жовтня, п’ять країн закликали Євросоюз вжити екстрених та серйозних заходів, щоб пом’якшити удар через різке зростання ціни на газ в Європі.

Відповідну вимогу в спільній заяві висунули, зокрема, Франція, Іспанія, Греція, Чехія та Румунія.

Вони закликали провести ретельне розслідування причини різкого зростання цін та розробити план для негайної реакції на цей процес.

– ЄС повинен координувати закупівлі, щоб підвищити нашу переговорну позицію, – сказали міністри у спільній заяві.

Очікується, що наступного тижня Єврокомісія представить набір заходів, які зможуть вжити уряди європейських країн для пом’якшення наслідків такого стрибка цін.

Тим часом за даними лондонської біржі ICE, вдень ціна побила новий рекорд, подолавши позначку в $1700 за одну тисячу кубічних метрів.

Для порівняння, напередодні ф’ючерси показали позначку в $1277 за тисячу кубометрів.