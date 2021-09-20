Зростання цін на газ у Європі: як це позначиться на комунальних платіжках українців

На початку року вартість тисячі кубометрів газу на Європейській біржі становила $344. Перший серйозний стрибок ціни зафіксували у серпні – $553.

На початку вересня вже був історичний рекорд. Ціна на Європейській біржі сягнула понад $600. А тепер такі рекорди фіксують мало не щодня. Приміром, напередодні було $945 за 1 тис. куб. м. Так дорого на початку вересня газ іще не коштував ніколи.

Першою причиною такого божевілля на газовому ринку експерти називають дефіцит, оскільки минулорічна зима була досить холодною, а запаси у газосховищах були маленькі на початок року.

Другим фактором є те, що ціну на газ у Європі накручує Росія. На російських газопроводах Північний потік-1 та Ямал – Європа відбуваються планові ремонти. Принаймні так пояснюють скорочення постачання у Газпромі.

Водночас збільшувати транзит через Україну там відмовляються. Це – типовий шантаж. Росія тисне на Європу, щоби та підтримала повноцінний запуск Північного потоку-2 вже до кінця року. Але що це означає для України і як скажені ціни на газ позначаться на платіжках? В уряді та Нафтогазі запевняють в один голос – ніяк.

Адже роздрібним споживачам природного газу дали можливість купувати блакитне паливо за фіксованою ціною 7,96 грн. Ця пропозиція діє до 30 квітня 2022 року.

Але ціна газу у наших платіжках – це лише 70% від суми. Решта – виробництво тепла і його постачання до наших домівок. Це теж гроші. Тож тепло і гаряча вода здорожчають ще до початку опалювального сезону. У деяких містах про підняття тарифів влада заявила офіційно.

Ось для чернівчан, наприклад, тепло здорожчає на 70%. Бо ціни там не піднімали три роки. Для жителів Тернополя і Полтави суми у платіжках зростуть на 35%. Для жителів столиці – про це вже заявили у Київтеплоенерго – на 30%.

Найбільше від стрибка цін на блакитне паливо постраждає промисловість, бо газ для неї – за ціною ринку. Це означає, що українці відчують здорожчання товарів. Особливо тих, де газ – частина їхньої собівартості.

Тому варто чекати здорожчання сільськогосподарської продукції, українських овочів, а також хімії, цементу. А отже – й підвищення вартості будівництва.

Експерти ж наголошують, що ми можемо менше залежати від ціни на газ, зменшуючи його використання і заощаджуючи блакитне паливо.