Внучка Муссоліні набрала найбільше голосів на виборах до міськради Рима

Внучка італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні потрапила до міської ради Рима. 47-річна Ракеле Муссоліні набрала достатню для цього кількість голосів.

На жовтневих муніципальних виборах Муссоліні набрала понад 8,2 тис. голосів – більше ніж будь-який інший кандидат. Вона представляє ультраправу партію Брати Італії.

Відзначимо, що Ракеле вже вдруге обрана на цю посаду. На попередніх виборах у 2016 році вона набрала на 657 голосів менше, але цього було достатньо, щоб зайняти крісло депутата міської ради італійської столиці.

У коментарі газеті La Repubblica вона заявила, що не хоче мати нічого спільного з тим тягарем, який має її прізвище та додала, що має багато друзів серед лівоцентристів.

— Раніше у мене брали інтерв’ю лише через моє прізвище. Під час мого останнього терміну на посаді вони розпитували мене про ініціативи, які я просувала у міськраді. Я багато працювала. Я навчилася жити з моїм прізвищем із дитинства. В школі на мене тицяли пальцем, але потім з’явилася Ракеле, яка взяла гору над прізвищем, яким би обтяжливим воно не було, – сказала вона.

В інтерв’ю вона відмовилася занадто багато приділити уваги темі її поглядів на фашизм, лише додала, що вона проти того, щоб цю течію прославляли.

Ракеле Муссоліні – донька Романо Муссоліні, який був джазовим піаністом та шурином акторки Софі Лорен.

Беніто Муссоліні – італійський фашистський диктатор, який правив з 1922 до 1943 року. У період його правління був встановлений авторитарний режим.

Муссоліні вважається засновником фашизму – радикальної авторитарної політичної ідеології, що об’єднує в собі культ особи, тоталітаризм, мілітаризм, мобілізацію нації та ідею постійної війни і панування. Поразка Італії у Другій світовій війні призвела до втрати влади Муссоліні.

Що сталося на виборах?

У чотирьох найбільших містах Італії: Римі, Мілані, Неаполі та Турині, а також у понад 1 000 менших центрах 3-4 жовтня відбулися вибори мера.

У містах, де жоден з кандидатів не набрав понад 50% через два тижні відбудеться другий тур. Кандидати-лівоцентристи здобули перемогу без другого туру у Мілані, Неаполі та Болоньї.

Другий тур виборів мера Риму відбудеться 17-18 жовтня. Там зійдуться кандидат від правих Енріко Мічетті, який набрав 30% голосів у першому турі, та лівоцентрист Роберто Гуальтьєрі з 27%.

Фото: Rachele Mussolini