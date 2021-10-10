Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про свою відставку

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про те, що йде у відставку. Політик запропонував на посаду глави держави нинішнього міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга.

Однак Курц залишається очільником консервативної Австрійської народної партії. Наразі прокуратура проводить розслідування щодо Курца.

Політика та ще дев’яти осіб підозрюють у корупційних діях. Напередодні відставку канцлера вимагали декілька опозиційних партій.

Серед них – Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна Нова Австрія та правопопулістська Австрійська партія свободи.

Правоохоронці проводять розслідування щодо Курца, якого підозрюють у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

За даними прокуратури, з 2016 до 2018 років Міністерство фінансів Австрії використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в місцевій газеті в обмін на розміщення опитувань громадських настроїв, які були вигідними для партії політика.

Слідчі припускають, що це могло бути частиною плану, завдяки якому Себастьян Курц спочатку став лідером консервативної Австрійської народної партії, а потім – канцлером країни.