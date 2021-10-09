Країни G-20 готуються запровадити глобальний мінімальний податок

Країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку домовились про глобальний мінімальний податок на рівні 15%. Підписання відповідної угоди очікується на саміті у Римі наприкінці жовтня.

ЗМІ повідомляють, що відтепер технологічні гіганти як, до прикладу, Amazon, Facebook будуть зобов’язані сплачувати податки у країнах, де продаються їхні товари навіть, якщо вони там фізично не присутні.

Деталі повинні узгодити наступного тижня у Вашингтоні під час зустрічі міністрів фінансів країн G-20. Документ повинен набути чинності до 2023-го року.

Зі свого боку Білий дім оприлюднив заяву президента США Джо Байдена щодо досягнення угоди. Він заявив: це є підтвердженням того, що Америка просуває економічні інтереси працюючих американських родин.

– Протягом десятків років, американські працівники та платники податків платили за податкову систему, яка надавала переваги мультинаціональним корпораціям, які виводили робочі місця та прибутки за межі країни. Створення, вперше в історії, потужного глобального мінімального податку нарешті вирівняє умови для американських працівників та платників податків, разом з рештою світу, – йдеться у заяві.

У червні цього року країни Великої сімки вже домовилися запровадити мінімальний глобальний корпоративний податок для великих корпорацій.

Він торкнеться великих підприємств, наприклад таких як Amazon та Google. На думку лідерів країн G7, це зменшить стимули компаній для переведення прибутку в офшорні райони з низькими податками.

Джерело: The New York Times, The White House