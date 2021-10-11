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Юлія Соколова |

Євросоюз запровадив санкції ще проти восьми осіб за підрив суверенітету України в Криму

санкції

У Європейському Союзі запровадили санкції ще проти восьми осіб за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Ради ЄС.

– Рада Європейського союзу сьогодні вирішила накласти обмежувальні заходи на ще 8 осіб за активну підтримку дій і реалізацію політики, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, – зазначається в повідомленні.

Серед осіб, які потрапили до списку санкцій ЄС, є представники правоохоронних органів – судді, прокурори та силовики, відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно захопленому українському Криму і Севастополі.

– Ці особи ухвалювали упереджені рішення за політично вмотивованими справами, переслідували або придушували противників незаконної анексії Криму і Севастополя, – наголошується в повідомленні.

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