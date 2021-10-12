Палата громад парламенту Британії назвала головну помилку уряду в умовах пандемії

На думку депутатів Палати громад парламенту Британії, через затримку введення локдауна шанс стримати інфекцію був упущений, що привело до тисяч смертей, яких можна було уникнути.

Про це йдеться в опублікованій 12 жовтня спільній доповіді комітету з науки і технологій і комітету охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Метою парламентського розслідування було з’ясувати, чому на початку пандемії ситуація в Британії склалася значно гірше, ніж у багатьох інших країнах, і зрозуміти, що можна змінити на краще на тлі збереження загрози корнавірусу і майбутніх аналогічних загроз.

150-сторінкова доповідь базується на свідченнях 50 свідків, серед яких колишній глава МОЗ Метт Хенкок і різко критикував уряд після відставки колишній радник прем’єра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс. В основному доповідь зосереджено на діях чиновників в Англії. Розслідування проводилося з жовтня 2020 року, і його результати схвалили депутати всіх основних політичних партій.

Британський уряд, спираючись на думку вчених, на самому початку пандемії не поспішав вводити загальні обмеження, розраховуючи на швидке формування колективного імунітету, коли все перехворіють Covid-19. Самоізолюватись спочатку зобов’язали тільки літніх британців. Жорсткий локдаун в країні був введений 23 березня 2020 року.

У доповіді критикують те, що міністри не намагатися зупинити епідемію і контролювати її поширення.

Депутати вважають, що відстрочка з введенням локдауна і вимоги по соціальному дистанціювання в перші три місяці пандемії була серйозною помилкою і коштувала тисяч життів. На той момент під час відсутності таких заходів, як продумана стратегія по ізоляції хворих, тестування і відстеження тих, що заразилися і їх контактів і як жорсткий контроль на кордоні, повний локдаун був необхідний і як можна швидше, йдеться в доповіді.

Також в доповіді розкритиковано відсутність масового тестування громадян на початку пандемії, поспішна виписка пацієнтів з Covid-19 з лікарень і відсутність достатнього контролю за будинками для людей похилого віку.

Одночасно депутати визнали, що зусилля уряду з підтримки розробці вакцин і по організації вакцинації стали однією з найуспішніших ініціатив кабміну за історію країни.

У доповіді також викладені 38 рекомендацій уряду в зв’язку з пандемією.