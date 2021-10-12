З Афганістану евакуювали перекладача, який у 2008 році допоміг врятувати Байдена

З Афганістану евакуювали перекладача, який у 2008 році допоміг врятувати тодішнього сенатора Джо Байдена під час візиту делегації Конгресу до Афганістану.

Це телеканалу ABC News підтвердили Державний департамент та некомерційна організація, яка координувала його евакуацію.

Перекладач Аман Халілі та його сім’я були серед більш ніж 200 людей “групи ризику”. Вони перетнули кордон із Пакистаном, а далі їх перевезли у безпечне місце. У координуванні шляху евакуації брав участь держсекретар Ентоні Блінкен.

Халілі подякував Блінкену, який проводив телефонні дзвінки та допомагав скоординувати шлях групи евакуації, а також прем’єр-міністру Пакистану Імрану Хану.

Під час візиту до Афганістану в 2008 році вертоліт із тодішнім сенатором Джо Байденом, а також Джоном Керрі та Чаком Гейгелом здійснив аварійну посадку через хуртовину в долині, що була вразливою для атак талібів.

Група американських військовослужбовців та їхні афганські партнери допомагали врятувати їх на суші, зокрема перекладач Аман Халілі, який проїхав до них по горах машиною Humvee.

Після того, як Байден завершив американську місію в Афганістані та вивів усі війська та особовий склад у серпні, Халілі попросив допомогти з евакуацією, поділившись цим повідомленням для Байдена через ABC News: Будь ласка, не забувайте мене та мою сім’ю. Будь ласка, знайдіть спосіб витягнути мене звідси.