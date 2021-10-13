Сильна повінь на півночі Китаю забрала життя 29 людей

Руйнівна повінь на півночі Китаю забрала життя 29 людей.

14 осіб загинули внаслідок падіння автобуса у воду. Ще 37 людей, які їхали в автобусі, були врятовані, з яких семеро були госпіталізовані. Водія затримали.

Аварія сталася в понеділок після повені під час сильних дощів, зруйнованих будинків і врожаю в двох провінціях поблизу столиці країни Пекіна.

Водій ігнорував попередження не переїжджати міст, який майже був покритий водою.

Тим часом у Китаї, Греції та на острові Ла-Пальма, що на Канарських островах, вирують стихії.

Піднебесну накрив 17-й тайфун за рік – Lionrock. У південних провінціях, зокрема в курортному Хайнані, швидкість вітру подекуди сягала 180 км/год, а дощу випало до 300 мм.

В одній із сільських місцевостей поле перетворилося на озеро. У місті ж настільки стрімко заливало вулиці, що люди, аби не потонути, залазили на дерева.

Згодом на допомогу їм прийшли надзвичайники на човнах. Через бурхливі потоки рятувальники переводили жителів міста за допомогою спеціальних знарядь.