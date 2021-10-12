У Китаї, Греції та на острові Ла-Пальма, що на Канарських островах, вирують стихії.

Так, Піднебесна страждає вже від 17-й тайфуну за рік – Lionrock. У південних провінціях, зокрема в курортному Хайнані, швидкість вітру подекуди сягала 180 км/год, а дощу випало до 300 мм.

В одній із сільських місцевостей поле перетворилося на озеро. У місті ж настільки стрімко заливало вулиці, що люди, аби не потонути, залазили на дерева.

Згодом на допомогу їм прийшли надзвичайники на човнах. Через бурхливі потоки рятувальники переводили жителів міста за допомогою спеціальних знарядь.

Через негоду скасували близько 100 авіарейсів в аеропорту Хайнаня та морські пороми, через що не змогли виїхати кілька тисяч вантажівок і пасажирських авто.

На півночі Китаю через зливи евакуювали майже 2 млн людей, тому що там дощі спричинили не лише потоп, а ще й зсуви ґрунту та руйнування десятків будинків.

Усе в багні після рясних злив і на грецькому острові Евіа. На подвір’ях – розбитий асфальт, понівечені дитячі майданчики та розкидані меблі.

Через негоду в будинках навіть позносило двері, а в кімнати понаносило мулу.

У деяких регіонах материкової Греції річки вийшли з берегів, а вода бурхливими потоками стікає в море.

Нині надзвичайники зміцнюють шляхи, оскільки подекуди ускладнений рух автомобілів.

На острові Ла-Пальма навколо кратера Кумбре-В’єха, що вивергається вже три тижні, утворилися нові потоки лави.

Вулканічна маса вкрила вже понад 500 га території та знищила понад 1 100 будинків.

За попередніми підрахунками, сума збитків від зруйнованих розпеченими потоками вілл, промислових споруд і доріг становить понад €400 млн.

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма почалося в неділю, 19 вересня. Цей день називають історичним, оскільки ставалося подібне лише двічі за всю його історію – у 1949 році та в 1971 році.

Виверження 19 вересня 2021 року стало третім.

На острові відразу евакуювали 6 тис. людей. За цей час кілька разів припиняв роботу аеропорт, оскільки через попіл погіршувалася видимість.