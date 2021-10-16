Вбивство британського депутата визнали терактом

Поліція Великої Британії кваліфікувала вбивство 69-річного депутата парламенту Девіда Емесса як теракт.

За словами правоохоронців, мотиви людини, яка напала на парламентарія з ножем, найімовірніше, пов’язані з ісламським екстремізмом.

Підозрюваним у вбивстві депутата є 25-річний британець, який має сомалійське походження. Чоловіка заарештували відразу після події та відправили його під варту в Ессексі.

Правоохоронні органи провели обшуки за двома адресами в Лондоні. Імовірно, у вбивці не було спільників.

Нагадаємо, депутата від Консервативної партії Девіда Емесса вбили 15 жовтня. Йому завдали кілька ножових поранень. Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати парламентарія так і не змогли.

Під час арешту підозрюваного поліція знайшла на місці події знаряддя вчинення злочину.

Щодо депутата відомо, що вперше він увійшов до парламенту у 1983 року від міста Базілдон. Він підтримував Brexit.

Фото: Twitter Девіда Емесса