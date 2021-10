Надмірні дощі спровокували повінь на півдні Індії. Вода залила місцеві населені пункти у декількох штатах.

Щонайменше 24 людини загинули унаслідок повені. За даними ЗМІ, серед них є декілька дітей.

#HADROps #KeralaFloods

Indian Air Force medium lift helicopters have been inducted for #floodrelief efforts in districts of #Kerala inundated due to heavy rains.#HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/ZcwZRKyYZR

— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 17, 2021