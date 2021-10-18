Надмірні дощі спровокували повінь на півдні Індії. Вода залила місцеві населені пункти у декількох штатах.

Щонайменше 24 людини загинули унаслідок повені. За даними ЗМІ, серед них є декілька дітей.

#HADROps #KeralaFloods Indian Air Force medium lift helicopters have been inducted for #floodrelief efforts in districts of #Kerala inundated due to heavy rains.#HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/ZcwZRKyYZR — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 17, 2021

Відомо про смерть родини з шести осіб, зокрема, 75-річної бабусі та трьох дітей. Вода повністю знесла їхній будинок в індійському окрузі Коттаям.

Тіла ще трьох дітей (у віці чотирьох, семи та восьми років) знайшли під завалами у районі Ідуккі. ЗМІ повідомляють, що повінь нахлинула з величезною силою – вода затопила дороги, а дерева вириваються з корінням.

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam’s Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp — ANI (@ANI) October 18, 2021

Індійські рятувальники висловили припущення, що число загиблих може збільшитися, оскільки багато людей зникли безвісти.

У деяких штатах зливи спровокували зсуви. Представники влади повідомили, що під час рятувальної операції використовують військові вертольоти. За допомогою авіатранспорту доставляють вантаж і рятувальників у місцевості, де перебувають люди.

Головний міністр індійського штату Керала Пінараї Віджаян заявив, що тисячі людей евакуювали, а на території регіону розгорнули понад 100 таборів для біженців.

За оцінкою влади Індії, штат Керала найбільш схильний до повеней. У 2018 році близько 400 осіб загинули, а ще понад мільйон людей евакуювали через повені у цьому штаті.

Джерело: BBC