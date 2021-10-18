Перепис населення в окупованому Криму: в ЄС і США засудили дії Росії

В Європейському Союзі засудили організований Росією перепис населення в незаконно окупованому Криму, який стартував 15 жовтня цього року.

Так званий всеросійський перепис населення триватиме до 14 листопада 2021 року, а в деяких регіонах – до середини грудня.

В Євросоюзі наголосили, що проведення перепису на території захопленого українського півострова Крим є спробою узаконити його анексію.

Крім того, в ЄС засудили організацію Росією з 1 жовтня чергової призовної кампанії в Криму.

– Ці дії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, – наголошується в заяві.

У зв’язку із цим в ЄС закликали Росію припинити всі порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права на півострові, а також зазначили, що продовжать політику невизнання анексії.

– Європейський Союз продовжить працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було засвідчено під час першого саміту Кримської платформи 23 серпня, – йдеться в заяві.

Засудили так званий перепис населення на півострові Крим і в США.

– Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, – зазначив представник Державного департаменту США Нед Прайс у Twitter.

А в Міністерстві закордонних справ України наголосили, що так званий референдум, проведений у Криму російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, який мав стати підставою для анексії півострова, не має юридичної сили. А відтак немає підстав для перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису.

– Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства. Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій (обмежувальних заходів, що вживаються у відповідь на недружні дії іншої держави, – Ред.), – сказано в заяві українського МЗС.

Наприкінці вересня Кабінет міністрів України затвердив Стратегію деокупації Криму, яка повинна стати комплексною дорожньою картою з повернення півострова Україні.

23 серпня в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи, в якому взяли участь представники 46 держав та міжнародних організацій. Діяльність Кримської платформи продовжуватиметься до досягнення ключової мети – повернення Криму Україні.

Джерело: European External Action Service, МЗС України, Twitter Неда Прайса