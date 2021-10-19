Через мафію: на Сицилії дітям заборонили мати хрещеного батька

На італійському острові Сицилія у місті Катанія католицька єпархія запровадила тимчасову трирічну заборону на призначення хрещених батьків.

Головний вікарій Катанії Сальваторе Грістіна сповістив про заборону ще у березні 2021 року. За його словами, постать хрещеного батька, котра раніше виконувала важливу функцію у релігійному вихованні дитини, наразі втратила будь-яке духовне значення.

Грістіна додав, що тепер це формальність або своєрідний метод, щоб закріпити становище сім’ї. Представники церкви зауважили, що хрещеними запрошують впливових постатей, які мають десятки похресників.

У самого вікарія Грістіни – 15 похресників, а в колишнього президента Сицилії Сальваторе Куффаро – близько 20. Водночас, за словами Куффаро, він погодився стати хресним батьком лише у 5%, хто пропонував йому це.

Соціальну постать хрещеного батька використовує мафія, що теж відіграло свою роль у цій забороні. В Італії прокурори уважно стежать за тим, кого хрестять боси злочинного світу, щоб розуміти, як поширюється їхній вплив.

У 2017 році сицилійський єпископ Мікеле Пеннізі розкритикував священника міста Корлеоне за те, що той дозволив Сальваторе Руїні – сину колишнього керівника Коза Ностри – стати хрещеним батьком для новонародженого.

— Мафія завжди запозичувала у церкви термін “хрещений батько”, щоб надати своїм босам вигляд релігійної респектабельності, хоча насправді це два зовсім протилежні світи, – сказав єпископ Пеннізі.

Жителі Катанії залишилися незадоволеними таким рішенням церкви. Дехто планує хрестити своїх дітей за межами міста.

Примітно, що у легендарній стрічці режисера Френсіса Форда Копполи про італійську мафію Хрещений батько – також є важлива сцена хрещення.