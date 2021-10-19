Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Марія Степанюк |

Через мафію: на Сицилії дітям заборонили мати хрещеного батька

Катанія, Сицилія, Італія

На італійському острові Сицилія у місті Катанія католицька єпархія запровадила тимчасову трирічну заборону на призначення хрещених батьків.

Головний вікарій Катанії Сальваторе Грістіна сповістив про заборону ще у березні 2021 року. За його словами, постать хрещеного батька, котра раніше виконувала важливу функцію у релігійному вихованні дитини, наразі втратила будь-яке духовне значення.

Грістіна додав, що тепер це формальність або своєрідний метод, щоб закріпити становище сім’ї. Представники церкви зауважили, що  хрещеними запрошують впливових постатей, які мають десятки похресників.

У самого вікарія Грістіни – 15 похресників, а в колишнього президента Сицилії Сальваторе Куффаро – близько 20. Водночас, за словами Куффаро, він погодився стати хресним батьком лише у 5%, хто пропонував йому це.

Соціальну постать хрещеного батька використовує мафія, що теж відіграло свою роль у цій забороні. В Італії прокурори уважно стежать за тим, кого хрестять боси злочинного світу, щоб розуміти, як поширюється їхній вплив.

У 2017 році сицилійський єпископ Мікеле Пеннізі розкритикував священника міста Корлеоне за те, що той дозволив Сальваторе Руїні – сину колишнього керівника Коза Ностри – стати хрещеним батьком для новонародженого.

— Мафія завжди запозичувала у церкви термін “хрещений батько”, щоб надати своїм босам вигляд релігійної респектабельності, хоча насправді це два зовсім протилежні світи, – сказав єпископ Пеннізі.

Жителі Катанії залишилися незадоволеними таким рішенням церкви. Дехто планує хрестити своїх дітей за межами міста.

Кадр із фільму Хрещених батько, реж. Ф.Ф. Коппола, 1972 рік

Кадр із фільму Хрещений батько, реж. Ф.Ф. Коппола, 1972

Примітно, що у легендарній стрічці режисера Френсіса Форда Копполи про італійську мафію Хрещений батько – також є важлива сцена хрещення.

Джерело: NYT

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка