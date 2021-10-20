Заступник міністра охорони здоров’я США Рейчел Левін склала присягу та стала адміралом Офіцерського корпусу громадської служби охорони здоров’я США.

Вона стала найбільш високопоставленим чиновником-трансгендером в історії США, а також першим трансгендером, хто отримав офіцерське звання адмірала. Про призначення повідомило Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США.

63-річна Левін до обрання заступником міністра охорони здоров’я очолювала департамент охорони здоров’я штату Пенсильванія. У своїй промові вона наголосила, що її нова посада адмірала не просто символічна.

— Для мене велика честь та я дуже вдячна за змогу приєднатися до лав чоловіків та жінок цієї великої нації, які взяли на себе зобов’язання захищати США від малих і великих загроз, відомих і невідомих. Я обіцяю підтримувати цю довіру в повній мірі своїх можливостей, – написала Левін у Twitter.

I am deeply honored & grateful to join the ranks of men & women across this great nation who have committed to defend the United States against small & large threats, known and unknown. I promise to uphold that trust to the fullest extent of my abilities. https://t.co/ryfwRqbAoz — ADM Rachel Levine (@HHS_ASH) October 19, 2021

Офіцерський корпус служби громадської охорони здоровʼя США складається із 6 тис. осіб. Він реагує на кризи у галузі охорони здоров’я від імені федерального уряду, зокрема вакцинацію від коронавірусу та надання медичної допомоги після ураганів.

Після народження Рейчел була Річардом. У 2011 році вона здійснила трансгендерний перехід з чоловіка в жінку. У 2013 році вона розлучилася із дружиною після 25 років шлюбу. У пари є двоє дітей.

Джерело: HHS