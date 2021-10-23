Земан пішов на поправку: що відомо

Президент Чеської Республіки Мілош Земан пішов на поправку.

Про це місцевим ЗМІ розповіла прес-секретар госпіталю військового університету у Празі Джітка Зіньке.

– З дозволу президента ми з обережним оптимізмом заявляємо, що завдяки комплексному лікуванню стан його здоров’я протягом четверга та п’ятниці трохи покращився, – заявила вона.

Крім того, Земана у лікарні відвідав екс-президент Чехії Вацлав Клаус, за словами якого, візит тривав протягом 50 хвилин, під час яких питання політики не порушувалися.

Подробиці про діагноз 77-річного чеського політика і про його нинішній стан не повідомляють.

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Нагадаємо, у вівторок, 19 жовтня, голова чеського Сенату Мілош Вистрчіл повідомив, що Земан не може виконувати свої посадові обов’язки через проблеми зі здоров’ям.

За словами спікера, стан президента Чехії нестабільний, а ймовірність того, що він зможе повернутися до виконання своїх обов’язків в найближчі тижні – вкрай мала.

Вистрчіл запропонував парламентаріям обговорити застосування статті чеською конституції, згідно з якою в разі потреби обов’язки президента можуть виконувати інші чиновники.