Президент Чехії Мілош Земан не може виконувати свої посадові обов’язки через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомив спікер Сенату Мілош Вистрчил, посилаючись на висновки лікарів празького шпиталю військового госпіталю, де Земан вже понад тиждень перебуває у реанімації.

— Довгостроковий прогноз щодо стану здоров’я Земана “вкрай невизначений”, а можливість його повернення до роботи в найближчі тижні – “малоймовірна”, – зазначив глава чеського Сенату.

За його словами, парламентарі мають обговорити застосування конституційної статті, що перекладає обов’язки президента на інших чиновників.

Земана доставили до празького військового госпіталю 10 жовтня, наступного дня після виборів у нижню палату парламенту. Лікарі відмовилися розкрити діагноз 77-річного очільника Чехії.

Чеські ЗМІ пишуть, що шпиталізація президента може бути пов’язана із загостреними проблемами з нирками. Політик страждає від цукрового діабету та користується інвалідним візком.

У Чехії обов’язки президента мають здебільшого церемоніальну форму. Але шпиталізація Земана припала на важливий політичний момент – відсутність президента блокує формування нового уряду.

Уряду необхідно вирішили, чи передавати його обов’язки на іншого представника, як це передбачає конституція. Президента також можуть тимчасово звільнити від своїх церемоніальних обов’язків більшістю голосів в обох палатах парламенту.

9 жовтня у Чехії завершилися дводенні вибори до Палати депутатів парламенту. За результатами підрахунків голосів переможцем став опозиційний альянс Разом, а рух АНО, що очолює чинний прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відстав від нього на невелику кількість голосів.

Чеська конституція передбачає, що президент країни має запропонувати уряду свою кандидатуру на посаду голови правління.