Північний потік-2 не запрацює до весни 2022 року – Держдеп США

Російський газопровід Північний потік-2 не запрацює до березня 2022 року. Все через те, що його сертифікація Німеччиною і Єврокомісією може затягнутися до весни наступного року.

Про це повідомив старший радник Держдепу США Амос Хохштейн під час брифінгу.

Говорячи про необхідність додаткового постачання газу в Європу, щоб знизити ціни на блакитне паливо, він зауважив, що Росії варто це робити через газопроводи, які вже є, а не чекати запуску Північного потоку-2.

Зокрема, за словами Хохштейна, йдеться про транзит газу в Європу через Україну.

18 жовтня стало відомо, що першу нитку Північного потоку-2 заповнили технічним газом. Про це повідомили у прес-службі компанії-оператора Nord Stream 2 AG. За її даними, першу нитку газогону наповнили 177 млн ​куб м палива.

Водночас радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль днями повідомила про ризик, що Європа на фоні газової кризи піддасться шантажу Росії та дозволить запуск газопроводу Північний потік-2 без сертифікації компанії-оператора Nord Stream-2 AG.

Вона додала, що станом на сьогодні шантаж Росії на адресу Європи вже неприхований. Адже в Москві свідомо не хочуть використовувати українську газотранспортну систему, аби збільшити поставки газу до Євросоюзу.