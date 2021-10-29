Саміт G20 у Римі: головні теми та сподівання від зустрічі лідерів країн

Саміт G20 запланований на 30-31 жовтня 2021 року у Римі, столиці Італії. Це буде шістнадцята зустріч Групи двадцятки (G20).

Зустріч лідерів країн G20 відбудеться у конгрес-центрі La Nuvola, що розташований за квартал від всесвітньої виставки Esposizione Universale di Roma. Вона стане першою для 46-го президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

Учасниками саміту стануть такі країни: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, Південноафриканська Республіка, Японія, а також Європейський Союз.

Відомо, що президент Росії Володимир Путін та секретар ЦК комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін до Риму не прилетять та візьмуть участь у саміті через відеозв’язок.

Серед запрошених гостей будуть представники Азербайджану, Алжиру, Брунею, ДР Конго, Іспанії, Малайзії, Нової Зеландії, Руанди, Філіппін та Швейцарії.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що саміт “знаменує собою повернення багатосторонності після похмурих років ізоляції, пов’язаних із кризою в галузі охорони здоров’я”.

Що обговорюватимуть на саміті G20?

Головними темами саміту будуть боротьба з пандемією та загальними загрозами, світове економічне відродження та координація зусиль у протидії кліматичним змінам.

У межах зустрічі також відбудуться спеціальні заходи, що будуть присвячені актуальним темам світового порядку денного.

— Саміт G20 у Римі матиме важливе значення. В цілому ми матимемо огляд ситуації у світі на 360º. Але я хотіла б зосередитися на трьох головних темах, яким буде приділено найбільшу увагу: подолання пандемії, глобальне економічне відродження та кліматичні зміни, – сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що зустріч лідерів G20 підтвердить намір охопити вакцинацією принаймні 70% населення світу вже до середини наступного року.

У США та ЄС – схожі позиції щодо основних тем саміту, тому вони виступатимуть “енергійно та одним фронтом”, пише Fox News.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім сподівається на конструктивний діалог з Китаєм та РФ.

— Думаю, з обома країнами можна проводити конструктивні дискусії. У цій ситуації зробити це буде складніше, тому що ні Сі, ні Путін особисто не будуть присутні на саміті G20. Але є й інші формати, в яких ми зможемо залучити Москву та Пекін, зокрема, через різні регіональні наради, — зауважив Салліван.

Видання BBC припускає, що під час саміту G20 також обговорять питання надання економічної допомоги Афганістану. Раніше лідери європейських країн пропонували виділити від €300 тис. до €600 тис., щоб запобігти гуманітарній катастрофі.

Італія сподівається, що саміт колективно підтримає мету ООН щодо обмеження глобального потепління на 1,5 градуса Цельсія вище за доіндустріальний рівень.

Однак члени G20 у цьому питанні – не солідарні через неясність того, коли світ зможе скоротити викиди парникових газів до нуля і стати кліматично нейтральним. Європа ставить за мету 2050 рік, Росія і Китай — 2060-й. А Індія як країна, що розвивається, взагалі не бере на себе подібні зобов’язання.

Чому зустрічі G20 – важливі?

Форум G20 започатковано у 1999 році – після азійської фінансової кризи. Тоді припустили, що країни з ринковими економіками, що розвиваються, не були адекватно представлені у світових економічних обговореннях і прийнятті рішень G7.

До 2008 року група не проводила самітів на найвищому рівні, її основною формою діяльності були щорічні зустрічі на рівні міністрів фінансів та голів центральних банків, торгових представників та робочих груп щодо боротьби з корупцією.

До формування G20 були спроби обговорення питань фінансової політики у двох ширших форматах. У 1997 році була сформована G33 – група з 33 країн, на зміну якій у 1999 році прийшла G22, що проіснувала менше року та поступилася місцем G20.

Якщо саміт G7 складається із так званих багатих країн, то в G20 представлені лідери розвинутих країн та країн з ринковою економікою, що розвивається, аби представити ширший спектр думок.

Джерело: Fox News, BBC