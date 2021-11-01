За Батьку! У Мінську виставили автомат, яким Лукашенко лякав мітингувальників

У мінському Палаці незалежності з’явилася експозиція з автоматом, яким самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залякував мітингувальників під час протестів.

У резиденції зібрали цілу експозицію, присвячену реакції Лукашенка на протести у країні.

На знімках, які оприлюднив Telegram-канал Пул Первого, що пов’язаний з прес-службою самопроголошеного президента Білорусі, можна побачити: картину з фрагментом подій 23 серпня, на якій зображений Лукашенко із сином Миколою у військовому екіпіруванні, автомат та символіку білоруського ОМОНу.

Також до експозиції увійшли дві металічні статуетки та білоруський прапор із зображенням Лукашенка та написом: За Батьку!

Що це за автомат?

На 15-й день протестів у Білорусі після виборів, а саме 23 серпня 2020 року, з’явилися відеокадри, на яких Олександр Лукашенко з автоматом летить на гелікоптері, а потім приземляється поруч із Палацом незалежності.

Разом з ним йшов його молодший син Микола у повному екіпіруванні.

Протести у Білорусі

Після виборів 9 серпня 2020 року в Білорусі країну охопили масові акції протесту. Мітингувальники не визнали результати виборів, які за даними білоруського ЦВК виграв Лукашенко, що 26 років правив країною.

Протестувальники, як і більшість країн світу, визнають перемогу Світлани Тихановської та називають вибори сфальсифікованими.

Попри масові акції протесту, які силовики жорстоко почали придушувати, 23 вересня того ж року у Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Станом на вересень 2021 року в Білорусі політв’язнями визнано 674 особи.

Джерело: Пул Первого

Фото: Пул Первого