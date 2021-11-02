Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вона відбулася у шотландському Глазго у межах Конференції ООН з питань клімату COP26.

Сторони обговорили спрощення поїздок до Канади для українців, а також посилення економічної співпраці країн та розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Під час зустрічі на @COP26 подякував @JustinTrudeau за незмінну підтримку з боку наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. pic.twitter.com/Rce7ssfFzo — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

Лідери країн також обговорили небезпеку, яку становить російський проект Північний потік-2 для енергетичної безпеки Європи, енергетичну кризу та заходи для боротьби з нею.

Зеленський подякував Трюдо за підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України й висловив сподівання на лідерську роль Канади в підтримці набуття Україною членства в НАТО.

Глава держави відзначив незмінну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час зустрічі Зеленський запросив Трюдо відвідати Україну з візитом.