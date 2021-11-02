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Марія Степанюк |

Зеленський обговорив із Трюдо спрощення поїздок до Канади для українців

Зеленський та Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вона відбулася у шотландському Глазго у межах Конференції ООН з питань клімату COP26.

Сторони обговорили спрощення поїздок до Канади для українців, а також посилення економічної співпраці країн та розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Лідери країн також обговорили небезпеку, яку становить російський проект Північний потік-2 для енергетичної безпеки Європи, енергетичну кризу та заходи для боротьби з нею.

Зеленський подякував Трюдо за підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України й висловив сподівання на лідерську роль Канади в підтримці набуття Україною членства в НАТО.

Глава держави відзначив незмінну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час зустрічі Зеленський запросив Трюдо відвідати Україну з візитом.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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