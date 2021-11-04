Емігрантка родом з України Інна Верніков здобула перемогу на виборах у США. Вона пройшла до міської ради Нью-Йорка.

Верніков представляє Республіканську партію США. Відомо, що на минулих виборах вона активно підтримувала 45-го президента США Дональда Трампа. Вона підтримує його політику, як на національному, так і на міжнародному рівнях.

— Головне – це зміни, які я зможу впровадити у місті… Я роблю це, бо люблю цю країну і вдячна за те, що вона нам дає. Також, як емігрантку, мене хвилює те, що, як я бачу, відбувається з країною, – каже Верніков.

На ділянці у Брукліні, яка охоплює Брайтон Біч, де балотувалася Верніков, проживають переважно євреї – вихідці із колишнього Радянського союзу.

Інна Верніков народилася у Чернівцях. До США вона емігрувала разом з батьками, коли їй було 12 років. Вона здобула адвокатську ступінь.

Після 8-річної адвокатської практики у міграційному та сімейному праві 37-річна уродженка України вирішила спробувати себе у політиці.

Депутатська практика в США оплачується, але депутати одержують невеликі гроші. При цьому українка розуміла, що, ставши депутатом, буде змушена залишити адвокатську практику. Вона зазначила, що гроші у її житті – “це не головне”.

Фото: Inna Vernikov for NYC