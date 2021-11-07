В Іраку резиденцію прем’єр-міністра атакував дрон із вибухівкою

В Іраку резиденцію прем’єр-міністра Мустафи аль-Казимі атакували за допомогою дрона з вибухівкою. Невідомі використовували три безпілотні літальні апарати, два з яких вдалося збити.

За даними військовослужбовців Іраку, безпілотники були оснащені вибухівкою. Політик унаслідок нападу не постраждав.

Мустафа аль-Казимі виступив на державному телеканалі, закликавши громадян зберігати спокій та самовладання. Прем’єр-міністр повідомив, що почувається добре.

За даними іноземних ЗМІ, резиденція глави уряду Іраку розташована у районі міста Багдад, що добре охороняється. Тут розташована низка іноземних посольств та державні об’єкти.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за замах на прем’єр-міністра Іраку.

США засудили напад на главу уряду Іраку, назвавши атаку дрона з вибухівкою очевидним актом тероризму. Представник Держдепартаменту Нед Прайс наголосив, що уряд із полегшенням дізнався про те, що політик не постраждав.

Останнім часом в Іраку відбуваються протести проти парламентських виборів у країні. Учасники акцій виходять на демонстрації вже декілька тижнів.