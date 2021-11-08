Тривалі відключення електроенергії становлять реальну загрозу для країн Європи взимку. Це пов’язано із наростаючою енергетичною кризою.

У деяких європейських країнах уже навіть випускають інструкції для громадян на випадок блекауту.

Австрія

Нещодавно на YouTube-каналі збройних сил Австрії (Österreichs Bundesheer) оприлюднили чотирихвилинний відеоролик, у якому громадян готують до можливих тривалих відключень електроенергії взимку. В підписі до відео зазначається, що відключення електропостачання, можливо, навіть по всій Європі, є реалістичним і водночас недооціненим ризиком. А тому громадян готують до такого можливого сценарію.

На сайті Міноборони Австрії було оприлюднено інструкцію для громадян на випадок блекауту. Їм рекомендують зберігати спокій, запастися свічками, батарейками, сірниками, мати транзисторний радіоприймач, аптечку, питну воду та консерви.

– При тривалому відключенні електроенергії ми не рекомендуємо користуватися автомобілем. Світлофори не працюватимуть, а дороги можуть бути заблоковані автомобілями, в яких закінчився бензин, – йдеться в інструкціях.

У повідомленні Міноборони Австрії також зазначається, що експерти очікують відключення електроенергії у найближчі п’ять років.

Німеччина

Проблему з можливим відключенням електроенергії аналізують і в Німеччині.

Так, днями в місті Бонн (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) місцева влада організувала захід під гаслом: Блекаут: що робити, коли нічого не працює.

Одна з рекомендацій німецьких фахівців полягає в тому, що для кожного члена сім’ї слід підготувати рюкзак з одягом на п’ять днів, медикаментами, засобами гігієни та продуктами, які не швидко псуються.

У Німеччині досі пам’ятають велику аварію в Мюнстері, яка сталася 15 років тому, коли тисячі людей залишилися без електрики на 6 днів серед зими через сніг.

Швейцарія

У цій країні на замовлення уряду провели дослідження, згідно з яким Швейцарії також можуть в перспективі загрожувати відключення електроенергії тривалістю до двох діб. Його результати опублікувала швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung.

За даними місцевої влади, побоювання щодо відключень електроенергії насамперед обумовлені труднощами країни в питанні оновлення енергетичних угод з Євросоюзом та її залежністю від європейського енергетичного ринку.

Відключення електроенергії названо найсерйознішою загрозою для Швейцарії на наступні чотири роки (до 2025 року).

Іспанія

Можливість довгострокового відключення електроенергії також проаналізували в Іспанії.

Від імені уряду виступила Тереза Рібера – третій віце-прем’єр і міністр екологічної трансформації. Вона запевнила, що в країні ймовірність відключення електроенергії є невисокою, оскільки Іспанія майже не пов’язана з Європою мережею електропередачі.

– У цьому сенсі ми є своєрідним енергетичним острівцем, – заспокоїла Рібера.

Однак Іспанія залежить від газових поставок з Північної Африки, і з понеділка газ перестав надходити однією з двох основних ліній газопроводу Магриб-Європа.

Енергетична криза в Європі

Останнім часом Європа переживає потужну енергетичну кризу. Зокрема, ціни на газ зросли в рази, що пов’язують із низькими запасами в європейських сховищах та тиском Росії, яка намагається пришвидшити запуск свого газопроводу Північний потік-2.

Услід за зростанням вартості газу також значно подорожчали нафта та вугілля.

Детальніше про енергетичну кризу в Європі та про те, чи чекати українцям на відключення світла – читайте в матеріалі.

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Джерело: Polsat News, Bundesheer.at, El País, Neue Zürcher Zeitung