Міністерство оборони США пильно стежить за ситуацією на кордоні України. Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

– Міністр оборони США занепокоєний нарощенням військ РФ на кордоні, тому ми продовжуємо дуже уважно за ними спостерігати, – наголосив прес-секретар Міноборони США.

За його словами, через ситуацію поблизу кордону України Ллойд Остін підтримує зв’язок із вищими військовими лідерами в Пентагоні та в Європі.

Напередодні Джон Кірбі виголошував позицію, що будь-які ескалаційні дії з боку Росії викличуть велике занепокоєння Міноборони США.

Першим про нарощування військ РФ на кордоні повідомило американське видання The Washington Post.

У Міноборони України таку інформацію ЗМІ спростували. Те, що ситуація біля кордонів контрольована, а нарощування російських військ не спостерігається, зазначив і начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

Не підтвердили інформацію про стягування та нарощування російських військ поблизу кордонів України і в Офісі президента.

Однак 2 листопада розвідка Міноборони повідомила, що Російська Федерація стягнула до кордонів України та зосередила на тимчасово окупованих територіях війська загальною чисельністю близько 90 тис.

Зокрема, біля українських кордонів перебувають окремі з’єднання та частини 4-ї, 6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ, в ОРДЛО Росія розгорнула два армійські корпуси окупаційних військ.

Агентство Bloomberg із посиланням на британську військово-розвідувальну компанію Janes зазначило, що РФ перекинула принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У на залізничну станцію у Воронезькій області. Танки, очевидно, прямують до полігону Погоново, що розміщений за 250 км до кордону України.

28-29 жовтня компанія Janes також зафіксувала перекидання російських танків і самохідної артилерії в Брянську та Курську області, які межують з Україною на півночі.

Джерело: U.S Department of Defense