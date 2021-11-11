Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України.

У Білому домі повідомили, що під час зустрічі Саллівана з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою сторони обговорили прогрес у вирішенні двосторонніх питань, що мають пріоритетне значення.

— Обидві сторони вітали поновлення роботи двосторонньої Комісії стратегічного партнерства, а також співпрацю в галузі енергетичної безпеки, реформи державного управління та боротьби з корупцією, – заявила представник Ради національної безпеки Емілі Горн.

Горн додала, що Салліван наголосив на непохитній відданості США суверенітету та територіальній цілісності України.

Салліван відзначив рішучу підтримку США врегулюванню конфлікту на Донбасі та привітав прагнення України у цьому питанні.

Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба під час свого візиту також провели зустріч з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Під час зустрічі було відзначено важливість підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства Україна – США, яка відкриває нові перспективи для поглиблення співпраці між двома державами. Вона охоплює такі напрями: безпека й оборона, економічне співробітництво, захист прав людини та розвиток демократії.