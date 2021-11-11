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Лукашенко погрожує перекрити транзит газу до ЄС у відповідь на нові санкції

Валентина Летяк редактор стрічки
Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на плани Євросоюзу запровадити п’ятий пакет санкцій заявив, що не зупиниться ні перед чим, “захищаючи свій суверенітет та незалежність”.

На нараді з керівництвом Ради міністрів він нагадав, що через Білорусь йде транснаціональний газопровід Ямал – Європа, і пригрозив, що вони можуть перекрити газ, якщо ЄС закриє кордон.

– Закриють – нехай закривають. Але МЗС має попередити всіх у Європі: якщо вони введуть нам додаткові санкції, ми повинні відповідати. Як відповідати, ми з вами домовлялися півроку тому, – сказав Лукашенко.

Напередодні Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що найближчим часом ЄС може запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі. Причина – міграційна криза на кордоні з Польщею.

Чиновник пояснив, що Євросоюз застосує п’ятий пакет санкцій за цинічне використання мігрантів для гібридної атаки на кордонах ЄС, злочини та репресії режиму Олександра Лукашенка проти власного народу.

Джерело: БЕЛТА

Фото: Getty Images

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