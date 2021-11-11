Міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі є новим типом війни. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Очільник уряду провів паралель із подіями понад сторічної давнини, коли Польща також протистояла агресії східного сусіда.
На переконання очільника польського уряду, нинішня ситуація – не така драматична, як у 1920 році, коли воля полякам коштувала життя.
– Теперішня ситуація, хоча, безумовно, дуже серйозна та драматична для багатьох, не несе прямої загрози життю, – стверджує Матеуш Моравецький.
Однак, як зазначає прем’єр-міністр Польщі, у “війні 2021 року” “боєприпасами” є мирні жителі та ЗМІ.
– Але, хоча правила боротьби змінилися, одне залишається незмінним – мірилом безпеки є готовність захищати республіку, її кордони та суверенітет, – вважає прем’єр-міністр.
Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада.
До кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків рушили кілька сотень мігрантів, переважно з Близького Сходу.
Через це війська територіальної оборони Польщі стягнули до кордону понад 12 тис. солдатів.
Протягом минулої доби, за даними прикордонної служби Польщі, зафіксовано 468 спроб незаконного перетину кордону.
Нині в країні другий день діє надзвичайний стан, який запровадили терміном на один місяць.
11 листопада через загострення кризи на кордоні Польщі та Білорусі скликали екстрене засідання Ради безпеки ООН.
Джерело: Mateusz Morawiecki
Фото: Mateusz Morawiecki