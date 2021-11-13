Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

У Польщі затримали двох українців, які допомагали нелегалам перетнути кордон

Марія Степанюк редактор стрічки
Ситуація на польсько-білоруському кордоні

У Польщі правоохоронці затримали двох громадян України та одного поляка, які незаконно перевозили мігрантів до Польщі.

Речник поліції Підляшшя Томаш Крупа заявив у суботу, 13 листопада, що українців та поляка затримали “у зв’язку зі сприянням незаконному перетину кордону”.

Перевезених ними мігрантів передали прикордонникам, а автомобілі залишили як речовий доказ. Чи було вжито проти порушників якісь запобіжні заходи, Крупа не повідомив.

Затримання відбулися у Залісянах та Лисках. У Залісянах поліція затримала автомобіль Toyota, на якому громадянин України перевіз чотирьох іракців, та Mercedes, на якому ще один українець перевіз п’ятьох громадян Іраку. У Лисках зупинили Peugeot, в якому поляк віз 11 громадян Іраку.

Крупа також додав, що з початку кризи 261 особа, яких він назвав кур’єрами, надавала допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону. Загалом підозрювані перевезли 1 088 людей.

10 листопада польські прикордонники повідомили про затримання трьох осіб – громадян РФ, Латвії та Швеції. Вони допомагали нелегальним мігрантам потрапити з території Білорусі до Польщі.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшла велика група мігрантів із країн Близького Сходу.

Джерело: WNP

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка