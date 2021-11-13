У Польщі правоохоронці затримали двох громадян України та одного поляка, які незаконно перевозили мігрантів до Польщі.

Речник поліції Підляшшя Томаш Крупа заявив у суботу, 13 листопада, що українців та поляка затримали “у зв’язку зі сприянням незаконному перетину кордону”.

Перевезених ними мігрантів передали прикордонникам, а автомобілі залишили як речовий доказ. Чи було вжито проти порушників якісь запобіжні заходи, Крупа не повідомив.

Затримання відбулися у Залісянах та Лисках. У Залісянах поліція затримала автомобіль Toyota, на якому громадянин України перевіз чотирьох іракців, та Mercedes, на якому ще один українець перевіз п’ятьох громадян Іраку. У Лисках зупинили Peugeot, в якому поляк віз 11 громадян Іраку.

Крупа також додав, що з початку кризи 261 особа, яких він назвав кур’єрами, надавала допомогу мігрантам у незаконному перетині кордону. Загалом підозрювані перевезли 1 088 людей.

10 листопада польські прикордонники повідомили про затримання трьох осіб – громадян РФ, Латвії та Швеції. Вони допомагали нелегальним мігрантам потрапити з території Білорусі до Польщі.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшла велика група мігрантів із країн Близького Сходу.

Джерело: WNP